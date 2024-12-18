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Posted 18 декабря, 08:57

Published 18 декабря, 08:57

Modified 18 декабря, 08:59

Updated 18 декабря, 08:59

Мосты ремонтировали не качественно

В Новосибирске ремонт Октябрьского моста могут растянуть еще на год

18 декабря 2024, 08:57
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Мосты ремонтировали не качественно
Мэр Максим Кудрявцев в эфире радио высказался о сложившейся ситуации с ремонтами двух главных мостов Новосибирска.

Как отметил градоначальник, и Димитровский и Октябрьский мосты необходимо ремонтировать. Подрядчик, работающий с первым мостом, со своими задачами на справился. С ним расторгли договор. Осенью на переправе уложили временный асфальт и открыли на зиму движение: переделывать работы начнут весной 2025 года.

Что касается второго, Октябрьского моста, подрядчик тоже не справился с ремонтом. С него требуют большую компенсацию. Сейчас движение открыли еще в ноябре. Не исключено, что ремонт продлят еще на год.

Теперь предполагается сначала отремонтировать Димитровский мост, а затем только Октябрьский. Ход работ будет зависеть от финансирования и комфорта горожан, сообщил Максим Кудрявцев в эфире «Городская волна».

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