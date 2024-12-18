В Новосибирске ремонт Октябрьского моста могут растянуть еще на год

Posted 18 декабря, 08:57
Published 18 декабря, 08:57
Modified 18 декабря, 08:59
Updated 18 декабря, 08:59
Как отметил градоначальник, и Димитровский и Октябрьский мосты необходимо ремонтировать. Подрядчик, работающий с первым мостом, со своими задачами на справился. С ним расторгли договор. Осенью на переправе уложили временный асфальт и открыли на зиму движение: переделывать работы начнут весной 2025 года.
Что касается второго, Октябрьского моста, подрядчик тоже не справился с ремонтом. С него требуют большую компенсацию. Сейчас движение открыли еще в ноябре. Не исключено, что ремонт продлят еще на год.
Теперь предполагается сначала отремонтировать Димитровский мост, а затем только Октябрьский. Ход работ будет зависеть от финансирования и комфорта горожан, сообщил Максим Кудрявцев в эфире «Городская волна».