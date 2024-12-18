В Новосибирске врачи удалили у пенсионерки опухоль размером с мяч

После двух операций и последующего курса лечения состояние пациентки стабилизировалось. Полости её сердца теперь свободны от новообразований, а дальнейшая терапия направлена на предотвращение рецидивов. Кардиолог Дмитрий Вахрушев подчеркнул, что опухоли в сердце встречаются крайне редко, их выявляют менее чем у 1% пациентов при ультразвуковом исследовании.