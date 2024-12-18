В Новосибирске врачи удалили у пенсионерки опухоль размером с мяч

Posted 18 декабря, 11:43
Published 18 декабря, 11:43
Modified 18 декабря, 11:45
Updated 18 декабря, 11:45
Пациентка обратилась за помощью слишком поздно, когда размеры опухоли уже угрожали её жизни. Новообразование в малом тазу, достигшее 20 сантиметров в диаметре, сдавливало органы брюшной полости и проникало в сосудистую систему, значительно повышая риски хирургического вмешательства.
Ещё одно образование, обнаруженное в сердце во время обследования, напоминало гигантский тромб. Оно угрожало летальным исходом, но его природа оставалась неясной: врачи подозревали метастаз или вторую опухоль.
Медики решили проводить лечение в два этапа. Сначала онкологи удалили гигантскую опухоль из малого таза. В ходе сложной операции хирурги удалили не только новообразование, но и поражённые органы репродуктивной системы. Операцию поддерживали кардиологи, контролировавшие работу сердца пациентки.
Через месяц, после восстановления и первого курса химиотерапии, был проведён второй этап — открытая операция на сердце. Команда кардиохирургов под руководством Алексея Пивкина успешно удалила образование, которое, по результатам гистологического исследования, оказалось метастазом опухоли яичника.
После двух операций и последующего курса лечения состояние пациентки стабилизировалось. Полости её сердца теперь свободны от новообразований, а дальнейшая терапия направлена на предотвращение рецидивов. Кардиолог Дмитрий Вахрушев подчеркнул, что опухоли в сердце встречаются крайне редко, их выявляют менее чем у 1% пациентов при ультразвуковом исследовании.