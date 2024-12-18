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Posted 18 декабря, 11:43

Published 18 декабря, 11:43

Modified 18 декабря, 11:45

Updated 18 декабря, 11:45

Процесс работы хирургов

В Новосибирске врачи удалили у пенсионерки опухоль размером с мяч

18 декабря 2024, 11:43
Фото: Клиника Мешалкина / VK.com. Процесс работы хирургов
В Новосибирске врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина провели сложнейшую операцию, удалив у 68-летней пациентки гигантскую опухоль яичника размером с гандбольный мяч и новообразование в сердце.

Пациентка обратилась за помощью слишком поздно, когда размеры опухоли уже угрожали её жизни. Новообразование в малом тазу, достигшее 20 сантиметров в диаметре, сдавливало органы брюшной полости и проникало в сосудистую систему, значительно повышая риски хирургического вмешательства.

Ещё одно образование, обнаруженное в сердце во время обследования, напоминало гигантский тромб. Оно угрожало летальным исходом, но его природа оставалась неясной: врачи подозревали метастаз или вторую опухоль.

Процесс работы хирурговПроцесс работы хирургов
Процесс работы хирургов. Фото: Клиника Мешалкина / VK.com

Медики решили проводить лечение в два этапа. Сначала онкологи удалили гигантскую опухоль из малого таза. В ходе сложной операции хирурги удалили не только новообразование, но и поражённые органы репродуктивной системы. Операцию поддерживали кардиологи, контролировавшие работу сердца пациентки.

Через месяц, после восстановления и первого курса химиотерапии, был проведён второй этап — открытая операция на сердце. Команда кардиохирургов под руководством Алексея Пивкина успешно удалила образование, которое, по результатам гистологического исследования, оказалось метастазом опухоли яичника.

После двух операций и последующего курса лечения состояние пациентки стабилизировалось. Полости её сердца теперь свободны от новообразований, а дальнейшая терапия направлена на предотвращение рецидивов. Кардиолог Дмитрий Вахрушев подчеркнул, что опухоли в сердце встречаются крайне редко, их выявляют менее чем у 1% пациентов при ультразвуковом исследовании.

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#Алина Гурицкая#Медицина#Новосибирск#Здоровье#Профилактика#Операция#Пенсионерка#Опухоль
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