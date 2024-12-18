В Новосибирске заморозили проект музыкальной постановки о «Титанике»

Мюзикл о «Титанике» задумывался как масштабная и нестандартная постановка. Над пьесой работал московский драматург Константин Рубинский, а музыку писал композитор из Санкт-Петербурга Владимир Баскин. Сюжет был дополнен оригинальными линиями, включая истории русского торговца и немецкого шпиона, что обещало разнообразить классическую интерпретацию трагедии.