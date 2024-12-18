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Posted 18 декабря, 11:23

Published 18 декабря, 11:23

Modified 18 декабря, 11:25

Updated 18 декабря, 11:25

Сцена театра

В Новосибирске заморозили проект музыкальной постановки о «Титанике»

18 декабря 2024, 11:23
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Сцена театра
Новосибирский музыкальный театр, известный своими экспериментальными мюзиклами и классическими опереттами, приостановил подготовку к премьере мюзикла о трагической истории лайнера «Титаник». Изначально постановка планировалась к выходу в театральном сезоне 2024/2025.

Как сообщили представители театра, решение приостановить работу связано со сменой руководства. Долгие годы театр возглавлял Леонид Кипнис, который покинул пост директора 5 декабря 2024 года. В пресс-службе учреждения подчеркнули, что изменения в управленческом составе стали основным фактором, повлиявшим на заморозку проекта.

Несмотря на это, есть вероятность, что мюзикл всё же будет реализован. Рассматривается возможность переноса премьеры на 67-й театральный сезон (2025/2026 годы).

Мюзикл о «Титанике» задумывался как масштабная и нестандартная постановка. Над пьесой работал московский драматург Константин Рубинский, а музыку писал композитор из Санкт-Петербурга Владимир Баскин. Сюжет был дополнен оригинальными линиями, включая истории русского торговца и немецкого шпиона, что обещало разнообразить классическую интерпретацию трагедии.

Стала известна причина увольнения директора Новосибирского музыкального театра
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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Театр#Премьера#Золотая маска#Титаник
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