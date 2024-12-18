В Новосибирске заморозили проект музыкальной постановки о «Титанике»

Posted 18 декабря, 11:23
Published 18 декабря, 11:23
Modified 18 декабря, 11:25
Updated 18 декабря, 11:25
Как сообщили представители театра, решение приостановить работу связано со сменой руководства. Долгие годы театр возглавлял Леонид Кипнис, который покинул пост директора 5 декабря 2024 года. В пресс-службе учреждения подчеркнули, что изменения в управленческом составе стали основным фактором, повлиявшим на заморозку проекта.
Несмотря на это, есть вероятность, что мюзикл всё же будет реализован. Рассматривается возможность переноса премьеры на 67-й театральный сезон (2025/2026 годы).
Мюзикл о «Титанике» задумывался как масштабная и нестандартная постановка. Над пьесой работал московский драматург Константин Рубинский, а музыку писал композитор из Санкт-Петербурга Владимир Баскин. Сюжет был дополнен оригинальными линиями, включая истории русского торговца и немецкого шпиона, что обещало разнообразить классическую интерпретацию трагедии.