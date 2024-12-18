В Новосибирском метро рассказали, что стало с упавшим на рельсы мужчиной

Posted 18 декабря, 08:47
Published 18 декабря, 08:47
Modified 18 декабря, 08:49
Updated 18 декабря, 08:49
Все случилось днем 18 декабря в Новосибирском метро. Было остановлено движение поездов, следовавших до станции площадь Маркса.
Как оказалось, на остановке Речной вокзал прямо на рейсы упал человек. Как говорят очевидцы в соцсетях, он вел себя не совсем адекватно.
При падении было отключено напряжение рельс. Задержка составила 26 минут. Как оказалось, мужчина погиб. В настоящий момент движение в метрополитене уже восстановили.
Ранее мы рассказали, что в областной столице планируют продлить линию метро на две станции. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев после поездки в Беларусь.