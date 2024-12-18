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Posted 18 декабря, 08:47

Published 18 декабря, 08:47

Modified 18 декабря, 08:49

Updated 18 декабря, 08:49

Мужчина погиб

В Новосибирском метро рассказали, что стало с упавшим на рельсы мужчиной

18 декабря 2024, 08:47
Фото: atas.info. Мужчина погиб
В Новосибирском метро произошел несчастный случай с мужчиной, о чем сообщили представители подземки.

Все случилось днем 18 декабря в Новосибирском метро. Было остановлено движение поездов, следовавших до станции площадь Маркса.

Как оказалось, на остановке Речной вокзал прямо на рейсы упал человек. Как говорят очевидцы в соцсетях, он вел себя не совсем адекватно.

При падении было отключено напряжение рельс. Задержка составила 26 минут. Как оказалось, мужчина погиб. В настоящий момент движение в метрополитене уже восстановили.

Ранее мы рассказали, что в областной столице планируют продлить линию метро на две станции. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев после поездки в Беларусь.

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