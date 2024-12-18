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Posted 18 декабря, 07:23

Published 18 декабря, 07:23

Modified 18 декабря, 07:25

Updated 18 декабря, 07:25

Болеть стали меньше

В Новосибирской области выявлен грипп

18 декабря 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney. Болеть стали меньше
В Новосибирской области зафиксировали зараженного гриппом пациента, о чем информировал Роспотребнадзор.

В регионе озвучили статистику по заболеваемости. Как уточнили в ведомстве, число зараженных ОРВИ за неделю снизилось на 10,2%.

Произошло это в период с 9 до 15 декабря. Однако у одного человека нашли грипп. Известно, что пациент не был привит.

Ранее были названы главные вирусы, которыми новосибирцы болеют в декабре. Среди таких был риновирус, аденовирус, бокавирус и коронавирус.

В области частично закрываются школы и детсады. Дети сидят на карантине из-за вспышки заболеваемости ОРВИ. Также росла заболеваемость коронавирусной инфекцией.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Болезнь#Вирус#Заболеваемость
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