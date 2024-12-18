В Новосибирской области выявлен грипп

Posted 18 декабря, 07:23
Published 18 декабря, 07:23
Modified 18 декабря, 07:25
Updated 18 декабря, 07:25
В регионе озвучили статистику по заболеваемости. Как уточнили в ведомстве, число зараженных ОРВИ за неделю снизилось на 10,2%.
Произошло это в период с 9 до 15 декабря. Однако у одного человека нашли грипп. Известно, что пациент не был привит.
Ранее были названы главные вирусы, которыми новосибирцы болеют в декабре. Среди таких был риновирус, аденовирус, бокавирус и коронавирус.
В области частично закрываются школы и детсады. Дети сидят на карантине из-за вспышки заболеваемости ОРВИ. Также росла заболеваемость коронавирусной инфекцией.