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Posted 18 декабря, 00:02

Published 18 декабря, 00:02

Modified 18 декабря, 00:02

Updated 18 декабря, 00:02

«Пес Барбос и необычный кросс»

Вы не из СССР, если не знаете этих фильмов — проверьте свою память. Тест

18 декабря 2024, 00:02
Фото: реж. Леонид Гайдай, 1961 г.. «Пес Барбос и необычный кросс»
Советский кинематограф — это эпоха, богатая на шедевры. Пройдите тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы помните любимые фильмы той эпохи.

Вспомните золотые времена советского кино! Кто сказал «Партия сказала — надо, комсомол ответил — есть»? А где происходили действия фильма «Гостья из будущего»? Давайте проверим, истинный ли вы киноман СССР!

Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в советских фильмах
Тест
«Москва слезам не верит». Фото: реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

Советский кинематограф подарил нам культовые фильмы, которые не теряют популярности даже спустя десятилетия. От незабвенного Штирлица до неунывающего Шурика — эти картины знает каждый. Но сможете ли вы пройти тест и доказать, что вы истинный знаток кино эпохи СССР?

Вы не из СССР, если не можете ответить хотя бы на 2 вопроса — тест для знатоков кино
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#Алина Гурицкая#Культура#Тесты#Россия#Кино#СССР#Тест#Советское кино#Кинематограф
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