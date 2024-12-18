Вы не из СССР, если не знаете этих фильмов — проверьте свою память. Тест

Posted 18 декабря, 00:02
Published 18 декабря, 00:02
Modified 18 декабря, 00:02
Updated 18 декабря, 00:02
Вспомните золотые времена советского кино! Кто сказал «Партия сказала — надо, комсомол ответил — есть»? А где происходили действия фильма «Гостья из будущего»? Давайте проверим, истинный ли вы киноман СССР!
Советский кинематограф подарил нам культовые фильмы, которые не теряют популярности даже спустя десятилетия. От незабвенного Штирлица до неунывающего Шурика — эти картины знает каждый. Но сможете ли вы пройти тест и доказать, что вы истинный знаток кино эпохи СССР?