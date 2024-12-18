Вы не из СССР, если не знаете этих фильмов — проверьте свою память. Тест

Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в советских фильмах

Советский кинематограф подарил нам культовые фильмы, которые не теряют популярности даже спустя десятилетия. От незабвенного Штирлица до неунывающего Шурика — эти картины знает каждый. Но сможете ли вы пройти тест и доказать, что вы истинный знаток кино эпохи СССР?