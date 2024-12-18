Выяснилось, что москвичи делают с подарками, которые им не понравились

Кроме того, ежегодной традицией среди 17% жителей Москвы стала игра в «Тайного Санту» на работе, с друзьями или родственниками. Время от времени участие в игре принимают 19% респондентов. Преимущественно в «Тайного Санту» играет молодежь в возрасте 18-24 лет (52% против 11% поколения старше 65 лет). Участие в игре никогда не принимали, но хотели бы попробовать 26% опрошенных. А 39% москвичей «Тайный Санта» не интересует вовсе. Чаще других против игры выступают мужчины любого возраста (46%) и люди старше 55 лет, независимо от пола (56%).