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Posted 18 декабря, 05:14

Published 18 декабря, 05:14

Modified 18 декабря, 05:14

Updated 18 декабря, 05:14

Выяснилось, что москвичи делают с подарками, которые им не понравились

18 декабря 2024, 05:14
Почти половина москвичей (46%) признались, что готовы передарить непонравившийся новогодний подарок, меньшинство из них молодежь (35%). Чаще так поступают женщины (44% против 35% мужчин), узнали аналитики «Авито».

Результаты опроса находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня». При этом получать подарки-сюрпризы любят 42% москвичей, 22% хотят презенты из вишлиста.

Покупка одного подарка на Новый год обходится большинству жителей Москвы (51%) до 5 тысяч рублей, сообщили аналитики. От 5 тысяч до 10 тысяч рублей на покупку одного подарка готовы потратить 32% москвичей, а свыше этой суммы — 17%. При этом мужчины тратят на подготовку презентов больше, чем женщины (в среднем 6,2 тысячи рублей против 5 тысяч рублей).

По данным «Авито», за несколько месяцев к праздникам чаще начинают готовиться женщины (15% против 7% мужчин). В начале декабря подарки стремятся купить 45% москвичей. За неделю до Нового года в магазины спешат 29% жителей столицы, при чем мужчины чаще женщин покупают подарки именно накануне каникул (38% против 27%). Однако 9% москвичей вовсе не вручают знакомым презенты, мужчины поступают так чаще женщин (13% против 6%).

Приобретать подарки онлайн предпочитают 55% жителей столицы, независимо от пола. На распродажах, которые традиционно стартуют в ноябре, закупается каждый пятый москвич (21%), следует из результатов опроса. Мужчины чаще женщин продолжают покупать подарки на рынках и ярмарках (19% против 15%).

Кроме того, ежегодной традицией среди 17% жителей Москвы стала игра в «Тайного Санту» на работе, с друзьями или родственниками. Время от времени участие в игре принимают 19% респондентов. Преимущественно в «Тайного Санту» играет молодежь в возрасте 18-24 лет (52% против 11% поколения старше 65 лет). Участие в игре никогда не принимали, но хотели бы попробовать 26% опрошенных. А 39% москвичей «Тайный Санта» не интересует вовсе. Чаще других против игры выступают мужчины любого возраста (46%) и люди старше 55 лет, независимо от пола (56%).

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