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Posted 17 декабря, 21:01

Published 17 декабря, 21:01

Modified 17 декабря, 21:01

Updated 17 декабря, 21:01

Дверная ручка

Закройтесь дома и не начинайте новых дел — почему стоит быть осторожнее 18 декабря

17 декабря 2024, 21:01
Фото: 1MI. Дверная ручка
18 декабря православные верующие почитают память преподобного Саввы Освященного, создателя Иерусалимского богослужебного Устава. Этот святой известен не только своими духовными подвигами, но и многочисленными чудесами. В народе день его памяти называют Саввин день.

Кто такой Савва Освященный

Преподобный Савва Освященный жил в V–VI веках в Каппадокии (территория современной Турции). Уже в юности он принял монашество, а позже основал несколько обителей, самой известной из которых стала Лавра Саввы Освященного близ Иерусалима. Святой обладал даром исцеления, изгонял бесов и помогал людям в тяжелые времена, что обеспечило ему глубокое почитание.

Савва ОсвященныйСавва Освященный
Савва Освященный. Фото: Икона

Народные традиции Саввина дня

В старину этот день считался домашним праздником, когда вся семья собиралась вместе. Женщины посещали церковь и молились о здоровье своих мужей и детей. Мужчины воздерживались от тяжелой работы и важных начинаний.

Гостевые визиты в Саввин день были не приняты — считалось, что это может принести в дом неприятности. Вместо этого хозяйки готовили постные блюда, а мужчины отдыхали, уделяя время семье.

Что можно делать 18 декабря

  • Молиться за близких: Особенно за здоровье и благополучие мужчин в семье.
  • Посвятить время семье: Собираться за общим столом и наслаждаться домашней атмосферой.
  • Рукодельничать: Женщины устраивали посиделки, занимались рукоделием или готовились к праздникам.
  • Наблюдать за природой: Наши предки верили в силу природных примет и уделяли особое внимание изменениям погоды.
В этот день принято рукодельничатьВ этот день принято рукодельничать
В этот день принято рукодельничать. Фото: 1MI

Что нельзя делать 18 декабря

  1. Начинать новые дела: Это считается плохой приметой. Работа, начатая в Саввин день, может оказаться бесплодной.
  2. Ругаться и конфликтовать: Особенно это касалось хозяев лошадей — считалось, что такие ссоры могут привести к несчастьям в дороге.
  3. Покидать дом без необходимости: Согласно поверьям, это могло привлечь беду.
  4. Ходить в гости: Незваным гостям также не радовались, полагая, что они могут принести с собой чужие проблемы.
  5. Беременным мыть голову: Это могло, по поверью, негативно отразиться на памяти будущего ребенка.

Приметы на погоду в Саввин день

  • Дым из печи поднимается столбом — к морозу; стелется — к снегу.
  • Красный огонь в печи — к суровым холодам.
  • Белки бегают по земле, а не по деревьям — к потеплению.
  • Запел снегирь — жди метели.
Белки на земле предрекают потеплениеБелки на земле предрекают потепление
Белки на земле предрекают потепление. Фото: 1MI

Интересные праздники 18 декабря

  • Международный день мигранта.
  • День арабского языка в ООН.
  • День сворачивания в клубочек: Милый неофициальный праздник, который как нельзя лучше подходит для уютного зимнего вечера.

Саввин день — это время для покоя, размышлений и заботы о близких. Придерживаясь традиций и примет, можно укрепить семейные связи и провести день в гармонии с собой и окружающим миром.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздник#Молитва#Традиции#Приметы
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