Закройтесь дома и не начинайте новых дел — почему стоит быть осторожнее 18 декабря

Преподобный Савва Освященный жил в V–VI веках в Каппадокии (территория современной Турции). Уже в юности он принял монашество, а позже основал несколько обителей, самой известной из которых стала Лавра Саввы Освященного близ Иерусалима. Святой обладал даром исцеления, изгонял бесов и помогал людям в тяжелые времена, что обеспечило ему глубокое почитание.