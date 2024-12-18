Зимняя рыбалка в Новосибирске: 8 лучших мест для ловли на льду

Posted 18 декабря, 04:05
Published 18 декабря, 04:05
Modified 18 декабря, 04:05
Updated 18 декабря, 04:05
Обское водохранилище — это одно из самых популярных мест для рыбалки в Новосибирске. Расположенное всего в нескольких километрах от города, оно привлекает рыболовов своей доступностью и разнообразием рыбных видов. Здесь можно ловить как привычных для местных водоемов окуня и карася, так и более крупных хищников — щуку и судака. В зимний период вода в водохранилище замерзает, и рыбаки активно выходят на лед, чтобы попробовать удачу.
Особое внимание стоит уделить правому берегу водохранилища, особенно в районе Академгородка. Местные рыболовы отмечают, что именно здесь можно найти лучшие точки для ловли.
Кто водится: щука, судак, окунь, карась, плотва, лещ.
Как добраться: от центра города до водохранилища можно доехать на автобусах №332 и №513. Также удобно использовать электричку от «Речного вокзала» до остановки «Академгородок».
Река Обь — одна из крупнейших рек Сибири, и ее участки в пределах Новосибирска популярны у рыбаков в зимний период. В районе поселка Матвеевка, недалеко от памятника «Гена и Чебурашка», обустроены отличные места для подледной ловли. Здесь часто можно встретить как любителей, так и профессионалов, стремящихся поймать крупную рыбу.
Река Обь известна своим разнообразием рыбных видов, и даже в зимнее время можно рассчитывать на хороший улов.
Кто водится: щука, карась, лещ, плотва, подъязок.
Как добраться: от «Речного вокзала» можно доехать на автобусах №8 или №36, а также на маршрутках №332 и №321. Остановка «Поселок Матвеевка» удобна для начала рыбалки.
Если вы хотите совмещение рыбалки с отдыхом на свежем воздухе, то озеро Спартак — идеальное место. Здесь, помимо рыбалки, можно арендовать баню, лодку и даже мангал для приготовления улова. Это место отлично подходит для рыболовов, которым нужно не только поймать рыбу, но и провести время с друзьями или семьей.
Ледяной покров озера в зимний сезон привлекает множество любителей подледной ловли, а обилие рыбы не разочарует тех, кто решит порыбачить здесь.
Кто водится: карась, сазан, щука, карп.
Как добраться: от площади Калинина до озера можно доехать на автобусах №28, №34 и №64, а затем пройти по улице Рассветной до улицы Красных Зорь, где расположено озеро.
Озеро Глухое — это еще одно популярное место для рыбалки в окрестностях Новосибирска. Оно находится в поселке Приобском и отличается чистой водой и разнообразием рыбы. Это озеро идеально подойдет для новичков, так как здесь можно порыбачить с инструктором. Озеро оборудовано для удобства рыболовов, и местные рыбы часто бывают активными даже в зимний период.
Кто водится: карась, окунь, щука, лещ, пескарь.
Как добраться: добраться до озера можно на автобусах №120 и №225, а также на маршрутках №320 и №326 до остановки «Озеро».
Река Иня — приток Оби, который протекает по Первомайскому району. Этот водоем привлекает рыболовов своими глубинами и обилием рыбы. Место, которое пользуется наибольшей популярностью, находится недалеко от станции «Инская». В зимний период река замерзает, и рыболовы устанавливают свои палатки и сети на льду.
Кто водится: карась, окунь, лещ, щука, налим, плотва.
Как добраться: до станции «Инская» можно доехать на электричке или на маршрутке №322.
Этот небольшой пруд в Искитимском районе — настоящее сокровище для рыболовов, занимающихся спортивной ловлей. Здесь не только ловят рыбу, но и активно возвращают ее в водоем, что позволяет сохранить популяцию. Безымянный пруд также привлекает опытных рыбаков, которые здесь могут рассчитывать на редкие и крупные экземпляры.
Кто водится: карась, карп, белый амур.
Как добраться: до деревни Китерня можно добраться только на личном автомобиле, следуя по Бердскому шоссе.
Микрорайон ОбьГЭС, расположенный рядом с одноименной гидроэлектростанцией, также является популярным местом среди рыболовов. Особенно привлекает этот участок за счет своего удачного расположения и хороших условий для ловли рыбы зимой. Здесь, как и на других водоемах, можно встретить местных рыболовов, готовых поделиться опытом.
Кто водится: карась, окунь, щука, язь.
Как добраться: добраться можно на маршрутке №45 от станции метро «Студенческая», затем сделать пересадку на маршрутку №43 до остановки «Завод Бетонный».
Река Тула в районе Бугринского моста также привлекает внимание рыбаков своей доступностью и разнообразием рыбы. Место рядом с спортивно-лодочным клубом «Чайка» часто становится объектом зимней рыбалки, и в нем можно найти как мелкую, так и крупную рыбу.
Кто водится: карась, окунь, судак, щука, лещ, плотва.
Как добраться: на автобусах №9 и №11 можно доехать до остановки «Бугринская роща».