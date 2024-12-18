Зимняя рыбалка в Новосибирске: 8 лучших мест для ловли на льду

Обское водохранилище — это одно из самых популярных мест для рыбалки в Новосибирске. Расположенное всего в нескольких километрах от города, оно привлекает рыболовов своей доступностью и разнообразием рыбных видов. Здесь можно ловить как привычных для местных водоемов окуня и карася, так и более крупных хищников — щуку и судака. В зимний период вода в водохранилище замерзает, и рыбаки активно выходят на лед, чтобы попробовать удачу.