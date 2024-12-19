20 новых снегоуборочных машин из Беларуси будут убирать снег в Новосибирске

Posted 19 декабря, 08:42
Published 19 декабря, 08:42
Modified 19 декабря, 08:44
Updated 19 декабря, 08:44
Новосибирск приобрел 20 уборочных машин. Их изготавливали в Минске. Технику будут использовать для уборки снега. С помощью машин станет проще чистить тротуары, вскрывать наледи и грузить снег в самосвалы.
Всю технику распределили по районным дорожным организациям. Как только они пройдут экспертизу, так сразу на них приступят к работе.
Как отметил Максим Кудрявцев, это была самая крупная общая закупка спецтехники за последние несколько лет. Всего в 2024 году приобретено 112 уборочных автомобилей.
Вскоре в Новосибирске будут тестировать электробусы из Беларуси. Их проверят на устойчивость к сибирским морозам.