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Posted 19 декабря, 08:42

Published 19 декабря, 08:42

Modified 19 декабря, 08:44

Updated 19 декабря, 08:44

Техника скоро приступит к работе

20 новых снегоуборочных машин из Беларуси будут убирать снег в Новосибирске

19 декабря 2024, 08:42
Фото: мэрия Новосибирска. Техника скоро приступит к работе
Новосибирский автопарк пополнился новыми спецмашинами для уборки снега, о чем сообщил мэр.

Новосибирск приобрел 20 уборочных машин. Их изготавливали в Минске. Технику будут использовать для уборки снега. С помощью машин станет проще чистить тротуары, вскрывать наледи и грузить снег в самосвалы.

Всю технику распределили по районным дорожным организациям. Как только они пройдут экспертизу, так сразу на них приступят к работе.

Как отметил Максим Кудрявцев, это была самая крупная общая закупка спецтехники за последние несколько лет. Всего в 2024 году приобретено 112 уборочных автомобилей.

Вскоре в Новосибирске будут тестировать электробусы из Беларуси. Их проверят на устойчивость к сибирским морозам.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Снег#Уборка#Техника#Закупка
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