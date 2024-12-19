28 млн рублей выиграли в Новосибирске — кто стал счастливчиком в 2024 году

Первой, с кем сибирячка поделилась радостной новостью, была ее дочь. В мыслях у Натальи было потратить часть суммы на покупку недвижимости для дочери. Еще деньги жительница региона думала отправить на благотворительность. Больше всего она радовалась, что наконец-то избавилась от финансовых проблем. Недавно работяга с завода выиграл 2 млн рублей.