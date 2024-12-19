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Posted 19 декабря, 01:41

Published 19 декабря, 01:41

Modified 19 декабря, 01:43

Updated 19 декабря, 01:43

Сибирячка выиграла

28 млн рублей выиграли в Новосибирске — кто стал счастливчиком в 2024 году

19 декабря 2024, 01:41
Фото: 1MI. Сибирячка выиграла

Жительница Новосибирской области выиграла 28 миллионов рублей

В Новосибирской области назвали размер самого большого выигрыша в лотерею: сумму раскрыли в беседе с Atas.info.

Самый большой выигрыш был среди жителей Новосибирской области в 2024 году. Миллионершей стала Наталья Савченко — кладовщица на птицефабрике. Она выиграла 28 млн рублей в лотерею. Произошло это еще в марте.

Как поделилась победительница, она спонтанно приобрела билет утром перед работой и отметила там пару чисел, рассказали Atas.info в «Столото». Спустя неделю она увидела в приложении многомиллионную сумму: 28 845 330 рублей.

Первой, с кем сибирячка поделилась радостной новостью, была ее дочь. В мыслях у Натальи было потратить часть суммы на покупку недвижимости для дочери. Еще деньги жительница региона думала отправить на благотворительность. Больше всего она радовалась, что наконец-то избавилась от финансовых проблем. Недавно работяга с завода выиграл 2 млн рублей.

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