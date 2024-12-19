АвтоВАЗ снял с продаж спецверсию LADA Niva Travel

В свете последних изменений, АвтоВАЗ принял решение не только убрать из ассортимента вариант Lada Niva Travel с повышенными внедорожными характеристиками (ранее единственный), но и сосредоточиться на актуальных для рынка предложениях. Это шаг в ответ на технологические инновации, усиление конкуренции и экономическую динамику уходящего года.