АвтоВАЗ снял с продаж спецверсию LADA Niva Travel

Posted 19 декабря, 05:18
Published 19 декабря, 05:18
Modified 19 декабря, 05:22
Updated 19 декабря, 05:22
Эта информация появилась после обновления официального прайс-листа на внедорожник на сайте производителя.
Руководство автозавода подходит к новым стратегическим решениям: на внедорожнике Niva Travel больше нет версии Comfort Off-Road.
Также взят курс на пересмотр всего модельного ряда Lada.
В свете последних изменений, АвтоВАЗ принял решение не только убрать из ассортимента вариант Lada Niva Travel с повышенными внедорожными характеристиками (ранее единственный), но и сосредоточиться на актуальных для рынка предложениях. Это шаг в ответ на технологические инновации, усиление конкуренции и экономическую динамику уходящего года.
Теперь покупателям будут доступны версии: Classic '24 (1.314.000₽) без учёта спецпредложений и Comfort'24 с одной подушкой безопасности водителя за дополнительные 159 тыс. ₽.
Особенности обновлённых комплектаций включают подогревы сидений, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик (бардачёк). Также авто этих моделей укомплектованы легкосплавными дисками и молдингами.
Также глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил неизменность ценовой политики Lada в этом году. Это решение подчеркивает приоритет доступности для потребителей, несмотря на внешние вызовы, пишет ИА RuNews24.ru.
А версия Niva Travel, без дополнительных опций безопасности, остаётся в наличии и прайс-листе, демонстрируя стремление автопроизводителя к гибкости и адаптации под текущие потребности рынка.
В настоящее время покупателям доступны пять различных комплектаций автомобиля: Classic, Comfort, Luxe, [BLACK] и KHL. Стоит отметить, что еще в ноябре версия Comfort Off-Road'24 присутствовала в модельном ряду и предлагалась по цене 1.441.000₽, что было на 33 тыс. ₽ выше стоимости стандартной комплектации Comfort'24.