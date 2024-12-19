Баня, Крылья, Дом лесника — самые нелепые названия остановок в Новосибирске

Posted 19 декабря, 03:52
Published 19 декабря, 03:52
Modified 19 декабря, 03:57
Updated 19 декабря, 03:57
В Новосибирске насчитывается более 740 остановок общественного транспорта, и большинство из них носят вполне ожидаемые и логичные названия. Обычно они связаны с улицами, госучреждениями, жилыми массивами или другими городскими объектами. Но среди этой массы встречаются и такие остановки, названия которых вызывают как минимум улыбку, а то и массу вопросов.
Советский район, ОбьГЭС
Через остановку проходят автобусы №23, 88 и маршрутка №43.
Вблизи действительно находится муниципальная баня №22, которая после многолетнего закрытия недавно была отремонтирована. Забавно, что из всех семи муниципальных бань города только одна удостоилась чести дать имя остановке. Название будто намекает, что посещение бани должно быть в вашем маршруте по умолчанию.
Кировский район, улица Немировича-Данченко
Здесь ходят автобусы №45 и 115в.
Остановка названа в честь магазина бытовой техники, который когда-то располагался неподалеку. Однако магазинов поблизости давно нет, а название осталось. Покупатели ушли, а «Бытовая техника» осталась ждать своих клиентов на остановке.
Заельцовский район, Дачное шоссе
Единственный маршрут: маршрутка №72.
Название будто отсылает к чему-то сказочному или хотя бы к песне «Короля и Шута». На самом деле никакого «дома лесника» поблизости нет, а остановка расположена буквально посреди леса. Жители шутят, что, возможно, она предназначена исключительно для одного-единственного человека — того самого мифического лесника, чей дом никто не видел.
Калининский район, вблизи микрорайона Пашино
Здесь курсируют автобусы №53 и 73, а также маршрутка №53.
Романтика в названии этой остановки контрастирует с суровой реальностью. Вокруг — гаражи, несколько панелек и полное отсутствие хоть чего-то «окрыляющего». История происхождения названия остается загадкой, но, возможно, это просто творческая находка городских чиновников, уставших давать остановкам банальные имена.
Ленинский район, подъезд к Димитровскому мосту
Этот пункт пересекают автобусы №14, 19, 64, 79, 96, 224, маршрутки №12 и 38, а также троллейбус №24.
Простота этого названия поражает. Остановка называется просто «Мост» — без уточнений, о каком именно идет речь. Это было бы не так странно, если бы в Новосибирске не было еще как минимум трех крупных мостов, помимо Димитровского, где и находится остановочный павильон.
Дзержинский район, Каменское шоссе
Остановочный пункт обслуживается автобусами №6, 113, 203, 399, маршрутками №30а и 42, а также троллейбусом №10.
Название дано по принципу «что вижу, о том пою». Здесь дорога действительно разветвляется, но, согласитесь, назвать остановку «Развилка» — это как назвать кофейню «Кружка» или магазин одежды «Вещи».
Октябрьский район, Плющихинский жилмассив
Здесь ходят автобусы №30, 95, 96, 97, 98, маршрутки №24, 44, 44а, 48, 90 и троллейбус №22.
Название отсылает к фильму «Три тополя на Плющихе» — пожалуй, единственное объяснение его существования. Правда, с природой оно связано слабо: из-за плотной застройки деревья в округе почти полностью вырубили и никаких тополей не осталось.