Баня, Крылья, Дом лесника — самые нелепые названия остановок в Новосибирске

В Новосибирске насчитывается более 740 остановок общественного транспорта, и большинство из них носят вполне ожидаемые и логичные названия. Обычно они связаны с улицами, госучреждениями, жилыми массивами или другими городскими объектами. Но среди этой массы встречаются и такие остановки, названия которых вызывают как минимум улыбку, а то и массу вопросов.