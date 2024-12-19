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Posted 19 декабря, 03:52

Published 19 декабря, 03:52

Modified 19 декабря, 03:57

Updated 19 декабря, 03:57

Знаки остановки

Баня, Крылья, Дом лесника — самые нелепые названия остановок в Новосибирске

19 декабря 2024, 03:52
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Знаки остановки

В Новосибирске назвали самые нелепые названия остановок

Редакция Atas.Info изучила названия остановок общественного транспорта в Новосибирске и выявила самые странные и забавные наименования.

В Новосибирске насчитывается более 740 остановок общественного транспорта, и большинство из них носят вполне ожидаемые и логичные названия. Обычно они связаны с улицами, госучреждениями, жилыми массивами или другими городскими объектами. Но среди этой массы встречаются и такие остановки, названия которых вызывают как минимум улыбку, а то и массу вопросов.

Остановка «Баня №22»

Советский район, ОбьГЭС

Остановка «Баня №22»Остановка «Баня №22»
Остановка «Баня №22». Фото: Яндекс.Карты

Через остановку проходят автобусы №23, 88 и маршрутка №43.

Вблизи действительно находится муниципальная баня №22, которая после многолетнего закрытия недавно была отремонтирована. Забавно, что из всех семи муниципальных бань города только одна удостоилась чести дать имя остановке. Название будто намекает, что посещение бани должно быть в вашем маршруте по умолчанию.

Остановка «Бытовая техника»

Кировский район, улица Немировича-Данченко

Остановка «Бытовая техника»Остановка «Бытовая техника»
Остановка «Бытовая техника». Фото: Яндекс.Карты

Здесь ходят автобусы №45 и 115в.

Остановка названа в честь магазина бытовой техники, который когда-то располагался неподалеку. Однако магазинов поблизости давно нет, а название осталось. Покупатели ушли, а «Бытовая техника» осталась ждать своих клиентов на остановке.

Остановка «Дом лесника»

Заельцовский район, Дачное шоссе

Остановка «Дом лесника»Остановка «Дом лесника»
Остановка «Дом лесника». Фото: Яндекс.Карты

Единственный маршрут: маршрутка №72.

Название будто отсылает к чему-то сказочному или хотя бы к песне «Короля и Шута». На самом деле никакого «дома лесника» поблизости нет, а остановка расположена буквально посреди леса. Жители шутят, что, возможно, она предназначена исключительно для одного-единственного человека — того самого мифического лесника, чей дом никто не видел.

Остановка «Крылья»

Калининский район, вблизи микрорайона Пашино

Остановка «Крылья»Остановка «Крылья»
Остановка «Крылья». Фото: Яндекс.Карты

Здесь курсируют автобусы №53 и 73, а также маршрутка №53.

Романтика в названии этой остановки контрастирует с суровой реальностью. Вокруг — гаражи, несколько панелек и полное отсутствие хоть чего-то «окрыляющего». История происхождения названия остается загадкой, но, возможно, это просто творческая находка городских чиновников, уставших давать остановкам банальные имена.

Остановка «Мост»

Ленинский район, подъезд к Димитровскому мосту

Остановка «Мост»Остановка «Мост»
Остановка «Мост». Фото: Яндекс.Карты

Этот пункт пересекают автобусы №14, 19, 64, 79, 96, 224, маршрутки №12 и 38, а также троллейбус №24.

Простота этого названия поражает. Остановка называется просто «Мост» — без уточнений, о каком именно идет речь. Это было бы не так странно, если бы в Новосибирске не было еще как минимум трех крупных мостов, помимо Димитровского, где и находится остановочный павильон.

Остановка «Развилка»

Дзержинский район, Каменское шоссе

Остановка «Развилка»Остановка «Развилка»
Остановка «Развилка». Фото: Яндекс.Карты

Остановочный пункт обслуживается автобусами №6, 113, 203, 399, маршрутками №30а и 42, а также троллейбусом №10.

Название дано по принципу «что вижу, о том пою». Здесь дорога действительно разветвляется, но, согласитесь, назвать остановку «Развилка» — это как назвать кофейню «Кружка» или магазин одежды «Вещи».

Остановка «Три тополя»

Октябрьский район, Плющихинский жилмассив

Остановка «Три тополя»Остановка «Три тополя»
Остановка «Три тополя». Фото: Яндекс.Карты

Здесь ходят автобусы №30, 95, 96, 97, 98, маршрутки №24, 44, 44а, 48, 90 и троллейбус №22.

Название отсылает к фильму «Три тополя на Плющихе» — пожалуй, единственное объяснение его существования. Правда, с природой оно связано слабо: из-за плотной застройки деревья в округе почти полностью вырубили и никаких тополей не осталось.

«Где они, автобусы-то ваши?»: топ проблемных городских маршрутов в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Маршрут#Автобус#Остановки#Мост#Маршруты
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