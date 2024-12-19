Более миллиона взыщут с заключенных, сбежавших из колонии в Новосибирске

Posted 19 декабря, 14:32
Published 19 декабря, 14:32
Modified 19 декабря, 14:34
Updated 19 декабря, 14:34
В июле 2022 года Александр Горлов и Виталий Козлов сбежали из колонии-поселения №8 в Новосибирске, повредив ограждение из профлиста. Однако побыть на свободе им удалось всего 2 месяца, позже из разыскали и задержали в Тюмени. Теперь за непродолжительный отгул от наказания им придется дорого заплатить — около 1,3 млн рублей.
В сумму иска заложили затраты на работу розыскных групп, личного состава исправительных учреждений и транспортные расходы.
Горлов и Козлов отбывали срок за кражи. Помимо необходимости выплатить большую сумму, их наказали переводом в колонию строгого режима и увеличением срока.
Ранее новосибирский суд отказался отпускать депутата Украинцева из СИЗО.