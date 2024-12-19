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Posted 19 декабря, 14:32

Published 19 декабря, 14:32

Modified 19 декабря, 14:34

Updated 19 декабря, 14:34

Беглецам придется покрыть расходы на их поиски

Более миллиона взыщут с заключенных, сбежавших из колонии в Новосибирске

19 декабря 2024, 14:32
Фото: 1MI. Беглецам придется покрыть расходы на их поиски
С заключенных намерены взыскать сумму, которая была потрачена на их поиски. По сообщению ГУФСИН по Новосибирской области.

В июле 2022 года Александр Горлов и Виталий Козлов сбежали из колонии-поселения №8 в Новосибирске, повредив ограждение из профлиста. Однако побыть на свободе им удалось всего 2 месяца, позже из разыскали и задержали в Тюмени. Теперь за непродолжительный отгул от наказания им придется дорого заплатить — около 1,3 млн рублей.

В сумму иска заложили затраты на работу розыскных групп, личного состава исправительных учреждений и транспортные расходы.

Горлов и Козлов отбывали срок за кражи. Помимо необходимости выплатить большую сумму, их наказали переводом в колонию строгого режима и увеличением срока.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Колония
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