Более миллиона взыщут с заключенных, сбежавших из колонии в Новосибирске

В июле 2022 года Александр Горлов и Виталий Козлов сбежали из колонии-поселения №8 в Новосибирске, повредив ограждение из профлиста. Однако побыть на свободе им удалось всего 2 месяца, позже из разыскали и задержали в Тюмени. Теперь за непродолжительный отгул от наказания им придется дорого заплатить — около 1,3 млн рублей.