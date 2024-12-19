Черепаха помогла сотруднику новосибирского завода выиграть 2 млн рублей

Posted 19 декабря, 02:15
Published 19 декабря, 02:15
Modified 19 декабря, 02:17
Updated 19 декабря, 02:17
Владимир Шумейко выиграл миллионы благодаря лотерее. Он купил несколько билетиков в киоске и уже дома решил их проверить. Как оказалось, один был удачливым. Мужчина сразу же рассказал об этом своей семье, которая не сразу же поверила в его выигрыш.
Как вспоминает сам новосибирец, накануне перед покупкой его дочь прочитала гороскоп отца, где говорилась о финансовом благополучии. Так и получилось. Простой работник завода стал миллионером. Он выиграл 2 млн рублей.
Сибиряк также предположил, что деньги притянула его черепаха. Она досталась ему от дочки. Он ухаживает за животным и не сомневается в удачливости питомца. Средства горожанин намерен вложить в ремонт квартиры, а также порадовать жену новой шубой.
Самый большой выигрыш в Новосибирской области составил 28 млн рублей. Его выиграла простая жительница региона.