Черепаха помогла сотруднику новосибирского завода выиграть 2 млн рублей

Владимир Шумейко выиграл миллионы благодаря лотерее. Он купил несколько билетиков в киоске и уже дома решил их проверить. Как оказалось, один был удачливым. Мужчина сразу же рассказал об этом своей семье, которая не сразу же поверила в его выигрыш.