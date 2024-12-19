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Posted 19 декабря, 02:15

Published 19 декабря, 02:15

Modified 19 декабря, 02:17

Updated 19 декабря, 02:17

Черепаха притягивает удачу

Черепаха помогла сотруднику новосибирского завода выиграть 2 млн рублей

19 декабря 2024, 02:15
Фото: 1MI. Черепаха притягивает удачу
В Новосибирске горожанин стал обладателем миллионов рублей, о чем проинформировали представители лотереи.

Владимир Шумейко выиграл миллионы благодаря лотерее. Он купил несколько билетиков в киоске и уже дома решил их проверить. Как оказалось, один был удачливым. Мужчина сразу же рассказал об этом своей семье, которая не сразу же поверила в его выигрыш.

Как вспоминает сам новосибирец, накануне перед покупкой его дочь прочитала гороскоп отца, где говорилась о финансовом благополучии. Так и получилось. Простой работник завода стал миллионером. Он выиграл 2 млн рублей.

Сибиряк также предположил, что деньги притянула его черепаха. Она досталась ему от дочки. Он ухаживает за животным и не сомневается в удачливости питомца. Средства горожанин намерен вложить в ремонт квартиры, а также порадовать жену новой шубой.

Самый большой выигрыш в Новосибирской области составил 28 млн рублей. Его выиграла простая жительница региона.

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