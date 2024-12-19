Что новосибирцы спрашивали у Путина: вспоминаем яркие вопросы итоговых конференций

«Человек, на каком бы уровне управления он ни находился, самое главное, он никогда не должен уклоняться от ответственности за осуществление своих полномочий. Это принципиально самый главный вопрос. Как только первое лицо или государства, или региона, или муниципального образования начинает уклоняться от ответственности — всё, пиши пропало».