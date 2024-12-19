Что новосибирцы спрашивали у Путина: вспоминаем яркие вопросы итоговых конференций

Posted 19 декабря, 05:35
Published 19 декабря, 05:35
Modified 19 декабря, 05:37
Updated 19 декабря, 05:37
Одним из самых концептуальных вопросов стал запрос главного редактора новосибирского журнала «Стиль» Ольги Зоновой, которая в 2013 году попросила президента охарактеризовать его стиль управления страной в трех словах. Путин ответил, что ключевым принципом в работе любого руководителя является ответственность:
«Человек, на каком бы уровне управления он ни находился, самое главное, он никогда не должен уклоняться от ответственности за осуществление своих полномочий. Это принципиально самый главный вопрос. Как только первое лицо или государства, или региона, или муниципального образования начинает уклоняться от ответственности — всё, пиши пропало».
Он также подчеркнул важность долгосрочного планирования и последовательного выполнения задач, чтобы к 2018 году Россия достигла амбициозных целей как на внутреннем, так и на внешнем уровне.
Журналистка ГТРК «Новосибирск» Елена Агамян подняла на прямой линии в 2017 году проблему рекордного урожая зерна, который аграрии не могли выгодно продать из-за нехватки инфраструктуры для хранения и вывоза.
«Сегодня аграрии терпят огромные убытки. Может быть, вернуться к системе Госплана?» — предложила Агамян.
Путин согласился с необходимостью поддержки производителей, отметив важность субсидирования перевозок и проведения госзакупок.
Вопрос о развитии научного центра задала журналистка Екатерина Гагарина в 2019 году. Она спросила, не разобьются ли амбиции проекта «Академгородок 2.0» о бытовые проблемы: нехватку жилья, дорог, детских садов и школ. Президент заверил, что федеральный центр выполнит свои обязательства:
«Мы создаём базу для развития, чтобы Академгородок приносил прибыль. Социалка подтянется, но если нужно будет сделать больше, мы это сделаем».
На прямой линии 14 декабря 2023 года житель Искитима Сергей Соболев, участвовавший в зоне СВО, поднял вопрос о будущем военнослужащих. Он предложил создать военно-патриотические структуры для подготовки молодёжи. Путин поблагодарил военнослужащих и отметил, что такие программы уже реализуются:
«Самое лучшее воспитание — это личный пример. Мы продолжим расширять участие ветеранов в работе с молодёжью».
Ещё один актуальный вопрос из Новосибирска озвучил Владимир Леонтьев. Он пожаловался на то, что индексация пенсий в 2024 году (7,5%) окажется ниже роста тарифов ЖКХ (9–14%). Президент пообещал разобраться с ситуацией:
«Посмотрим, что с тарифами в Новосибирске, и проанализируем. Надеюсь, что индексация пенсий будет не ниже инфляции».
Несмотря на обещания, тарифы на ЖКХ все-таки подняли на ранее предложенный уровень.
Каждый год вопросы новосибирцев отражают самые острые проблемы региона — от социальной поддержки до инфраструктурных решений. Прямая линия 2024 года обещает быть не менее насыщенной. Следите за нашими обновлениями и трансляцией прямой линии в нашем Telegram-канале!