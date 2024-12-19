Депутат новосибирского Заксобрания Николаев сложил полномочия

На прошлой сессии он заявил, что написал заявление, а на новой объявил, что уже сложил с себя все полномочия. Это была собственная инициатива депутата. В прощальном слове с коллегами он пожелал всем здоровья, характера и настойчивости. Теперь его место заняла Ирина Диденко.