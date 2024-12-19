Депутат новосибирского Заксобрания Николаев сложил полномочия

Posted 19 декабря, 06:23
Published 19 декабря, 06:23
Modified 19 декабря, 06:25
Updated 19 декабря, 06:25
Федор Николаев принял решение уйти с поста, сложив полномочия. Он трудился в Заксобрании практически 15 лет. Народный избранник был председателем комитета по бюджету и финансовой политики региона.
На прошлой сессии он заявил, что написал заявление, а на новой объявил, что уже сложил с себя все полномочия. Это была собственная инициатива депутата. В прощальном слове с коллегами он пожелал всем здоровья, характера и настойчивости. Теперь его место заняла Ирина Диденко.
В правительстве НСО тоже прошли кадровые перестановки. Туда пришел работать бывший мэр Бердска Роман Бурдин.