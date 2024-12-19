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Posted 19 декабря, 06:23

Published 19 декабря, 06:23

Modified 19 декабря, 06:25

Updated 19 декабря, 06:25

Депутат сложил полномочия

Депутат новосибирского Заксобрания Николаев сложил полномочия

19 декабря 2024, 06:23
Фото: ВК/Федор Николаев. Депутат сложил полномочия
В новосибирском Заксобрании больше не работает депутат Федор Николаев: об этом стало известно на сессии парламента.

Федор Николаев принял решение уйти с поста, сложив полномочия. Он трудился в Заксобрании практически 15 лет. Народный избранник был председателем комитета по бюджету и финансовой политики региона.

На прошлой сессии он заявил, что написал заявление, а на новой объявил, что уже сложил с себя все полномочия. Это была собственная инициатива депутата. В прощальном слове с коллегами он пожелал всем здоровья, характера и настойчивости. Теперь его место заняла Ирина Диденко.

В правительстве НСО тоже прошли кадровые перестановки. Туда пришел работать бывший мэр Бердска Роман Бурдин.

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