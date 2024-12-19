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Posted 19 декабря, 18:25

Published 19 декабря, 18:25

Modified 19 декабря, 18:49

Updated 19 декабря, 18:49

До 500 тысяч пообещали молодым специалистам в Новосибирской области

До 500 тысяч пообещали молодым специалистам в Новосибирской области

19 декабря 2024, 18:25
Фото: 1MI.
Специалисты младше 35 лет могут претендовать на выплаты при трудоустройстве в агропромышленный сектор. Об этом напомнил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

В Новосибирской области молодежь поощряют приходить в АПК. В правительстве напомнили, что получить выплату можно при трудоустройстве на АПК не позднее чем в течении года после получения образования. При этом специалисты с высшим образованием могут претендовать на выплату в 500 тысяч, со средним специальным — на 350 тысяч.

Напомним, 19 декабря во время прямой линии с Президентом, журналист из Новосибирска задала вопрос о развитии кадров в сельхозпредприятиях.

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