До 500 тысяч пообещали молодым специалистам в Новосибирской области

В Новосибирской области молодежь поощряют приходить в АПК. В правительстве напомнили, что получить выплату можно при трудоустройстве на АПК не позднее чем в течении года после получения образования. При этом специалисты с высшим образованием могут претендовать на выплату в 500 тысяч, со средним специальным — на 350 тысяч.