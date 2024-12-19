До 500 тысяч пообещали молодым специалистам в Новосибирской области

Posted 19 декабря, 18:25
Published 19 декабря, 18:25
Modified 19 декабря, 18:49
Updated 19 декабря, 18:49
В Новосибирской области молодежь поощряют приходить в АПК. В правительстве напомнили, что получить выплату можно при трудоустройстве на АПК не позднее чем в течении года после получения образования. При этом специалисты с высшим образованием могут претендовать на выплату в 500 тысяч, со средним специальным — на 350 тысяч.
Напомним, 19 декабря во время прямой линии с Президентом, журналист из Новосибирска задала вопрос о развитии кадров в сельхозпредприятиях.