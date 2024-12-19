Дольщики 10-летнего новосибирского долгостроя просят помощи у Путина

По первоначальному проекту ЖК включал в себя бассейн, расположенный на кровле, различные бытовые службы и спортивный центр. Несмотря на то, что формально комплекс имел статус апартаментов, дольщикам обещали полноценное жилье. В строительство вложились несколько сотен новосибирцев. Дом должен был быть сдан в 2014 году, но работы замерли на финальной стадии.