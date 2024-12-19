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Posted 19 декабря, 08:32

Published 19 декабря, 08:32

Modified 19 декабря, 08:34

Updated 19 декабря, 08:34

Дом должны были сдать в 2014 году

Дольщики 10-летнего новосибирского долгостроя просят помощи у Путина

19 декабря 2024, 08:32
Фото: предоставлено дольщикам. Дом должны были сдать в 2014 году
Людям обещали уникальный жилой комплекс с бассейном на крыше, но своих квартир они так не дождались.

Дольщики недостроенного комплекса апартаментов Pool House, расположенного на Тополевой, 5 в Октябрском районе Новосибирска, записали видеообращение для прямой линии с президентом Владмиром Путиным. В нем люди просят главу государства вмешаться в скандальную ситуацию и помочь получить свое жилье.

По первоначальному проекту ЖК включал в себя бассейн, расположенный на кровле, различные бытовые службы и спортивный центр. Несмотря на то, что формально комплекс имел статус апартаментов, дольщикам обещали полноценное жилье. В строительство вложились несколько сотен новосибирцев. Дом должен был быть сдан в 2014 году, но работы замерли на финальной стадии.

Компанию-застройщик ООО «Многопрофильная клиника» создали в 2009 году Владимир Степанов и Владимир Лантух, владелец известного медицинского центра. Позже единственным учредителем стал числится Степанов.

«Степанов после начала строительства Тополевой, 5 начал строить еще два жилых объекта. Денежные средства с продаж нашего дома направлялись на другие объекты, есть доказательства. Наши многолетние обращения в Минстрой, прокуратуру, администрацию Новосибирской области не дали результатов. Власти не завершили ни одну проверку и не возбуждали уголовное дело», — говорится в видеообращении к Владимиру Путину.

Уголовное дело в отношении Степанова все-таки возбудили в конце 2022 года, но по материалам проверки другого долгостроя.

Региональные власти обещали, что Тополевая, 5 будет достроена до конца 2024 года, однако этого не произошло. По оценке Минстроя Новосибирской области, для завершения работ не хватает около 200 млн рублей. Инвестора, готового вложить эти средства, до сих пор не нашлось.

При этом дольщикам отказывают во внесении дома в единый реестр проблемных объектов, который ведётся на портале наш. дом.рф.

Ранее мы рассказывали о скандальном решении суда в отношении главы компании-застройщика микрорайона «Новомарусино», которого признали виновным в нарушении прав сотен дольщиков, но отпустили в зале суда.

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#Новосибирск#Долгострой#Владимир Путин#Видеообращение#Обманутые дольщики
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