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Posted 19 декабря, 17:42

Published 19 декабря, 17:42

Modified 19 декабря, 18:24

Updated 19 декабря, 18:24

Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

19 декабря 2024, 17:42
Фото: 1MI.
19 декабря совет улемов выпустил феву (богословское заключение) о многоженстве. Его положения пояснил зампред совета Ильдар Аляутдинов.

Мусульманам в России разрешили иметь до 4 религиозных браков. Ильдар Аляутдинов пояснил, что фева не противоречит законодательству РФ. Напротив, по закону признается только один брак, заключенный в органах ЗАГС. Принятая фева должна закрепить права женщин в полигамных семьях.

Мужчине-мусульманину разрешается заключить новый брак, если его жена не может или не хочет родить ребенка. Однако при этом, он обязан сообщить супруге о том, что собирается привести в дом еще одну женщину.

Однако, заключая брак с несколькими женщинами, мужчина обязуется взять на себя всю ответственность за большую семью. Согласно принятой феве, он обязан обеспечить всех жен в равной мере, а также усыновить и вписать в завещание всех своих детей.

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