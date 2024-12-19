Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

Posted 19 декабря, 17:42
Published 19 декабря, 17:42
Modified 19 декабря, 18:24
Updated 19 декабря, 18:24
Мусульманам в России разрешили иметь до 4 религиозных браков. Ильдар Аляутдинов пояснил, что фева не противоречит законодательству РФ. Напротив, по закону признается только один брак, заключенный в органах ЗАГС. Принятая фева должна закрепить права женщин в полигамных семьях.
Мужчине-мусульманину разрешается заключить новый брак, если его жена не может или не хочет родить ребенка. Однако при этом, он обязан сообщить супруге о том, что собирается привести в дом еще одну женщину.
Однако, заключая брак с несколькими женщинами, мужчина обязуется взять на себя всю ответственность за большую семью. Согласно принятой феве, он обязан обеспечить всех жен в равной мере, а также усыновить и вписать в завещание всех своих детей.