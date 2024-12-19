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Posted 19 декабря, 08:50

Published 19 декабря, 08:50

Modified 19 декабря, 08:52

Updated 19 декабря, 08:52

Уголовный кодекс

Экс-судья обратился к Путину: дело о гибели его матери 7 лет остается нераскрытым

19 декабря 2024, 08:50
Фото: 1MI. Уголовный кодекс

Новосибирский экс-судья просит Путина раскрыть дело погибшей 7 лет назад матери

Бывший судья и следователь из Новосибирска, Игорь Дударев, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в расследование дела о гибели его матери. Сегодня глава государства ответит на вопросы граждан в ходе прямой линии.

Семь лет борьбы за справедливость не принесли результатов, а сроки давности по делу уже истекли. По словам Дударева, его мать провела шесть часов в тяжелейшем состоянии, испытывая невыносимые страдания. Мужчина рассказывает, что мать буквально погибла у него на руках, в то время как медики откладывали операцию. Женщина погибла, а все уголовно-процессуальные действия затянулись, сообщает «Прецедент».

Видео: «Прецедент». Обращение новосибирца

Бывший судья утверждает, что располагает доказательствами служебного подлога, который, по его мнению, был совершен, чтобы скрыть халатность врачей. Однако расследование осложнено связями подозреваемых. Следователь, назначенный на дело, открыто заявил о наличии конфликта интересов из-за дружбы с одним из фигурантов, но от дела не был отстранён.

Дударев отмечает, что за последние четыре года ему так и не удалось попасть на приём к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он задается вопросом: если опытный юрист, обладающий профессиональными знаниями и навыками, не может добиться справедливости, то как это могут сделать обычные граждане, не обладающие ни ресурсами, ни возможностями. Новосибирец надеется, что его обращение попадет на прямую линию с Владимиром Путиным.

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