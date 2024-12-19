Экс-судья обратился к Путину: дело о гибели его матери 7 лет остается нераскрытым

Дударев отмечает, что за последние четыре года ему так и не удалось попасть на приём к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он задается вопросом: если опытный юрист, обладающий профессиональными знаниями и навыками, не может добиться справедливости, то как это могут сделать обычные граждане, не обладающие ни ресурсами, ни возможностями. Новосибирец надеется, что его обращение попадет на прямую линию с Владимиром Путиным.