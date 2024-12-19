Кафе восточной кухни закрыли в Новосибирске — что там нашли

Posted 19 декабря, 08:36
Published 19 декабря, 08:36
Modified 19 декабря, 08:38
Updated 19 декабря, 08:38
Кафе «Звезда Востока» работало в Железнодорожном районе. Роспотребнадзор выявил там разные нарушения по организации питания населения. Проблемы были как по санитарной части, так и по документальной.
В отношении владельца составили протокол. Суд постановил временно закрыть кафе, пока там устраняют выявленные нарушения. Общепит перестанет работать 90 суток.
Периодически туда будут наведываться должностные лица с проверкой. Если бизнесмен откроет заведение самовольно, то ему гроз большой штраф.
По аналогичной причине было закрыто кафе и в Искитиме. Там нашли не одно нарушение.