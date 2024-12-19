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Posted 19 декабря, 08:36

Published 19 декабря, 08:36

Modified 19 декабря, 08:38

Updated 19 декабря, 08:38

Кафе закрыто

Кафе восточной кухни закрыли в Новосибирске — что там нашли

19 декабря 2024, 08:36
Фото: ГУ ФССП по НСО. Кафе закрыто

В Новосибирске закрыли кафе восточной кухни за нарушения

В Новосибирске приостановили деятельность работы кафе, подробности сообщили приставы.

Кафе «Звезда Востока» работало в Железнодорожном районе. Роспотребнадзор выявил там разные нарушения по организации питания населения. Проблемы были как по санитарной части, так и по документальной.

В отношении владельца составили протокол. Суд постановил временно закрыть кафе, пока там устраняют выявленные нарушения. Общепит перестанет работать 90 суток.

Периодически туда будут наведываться должностные лица с проверкой. Если бизнесмен откроет заведение самовольно, то ему гроз большой штраф.

По аналогичной причине было закрыто кафе и в Искитиме. Там нашли не одно нарушение.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приставы#Кафе#Нарушения#Общепит
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