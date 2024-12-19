Лиса бегала по улицам в Новосибирской области: как нельзя вести себя с диким зверем

Однако даже лисы продолжают оставаться дикими зверями и могут быть опасными для человека. Несмотря на их привлекательность, к ним нельзя подходить, резко двигаться и гладить руками. Не стоит рядом с ними издавать громких звуков и даже громко смеяться.