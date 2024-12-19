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Posted 19 декабря, 05:31

Published 19 декабря, 05:31

Modified 19 декабря, 05:33

Updated 19 декабря, 05:33

Лиса была вблизи людей

Лиса бегала по улицам в Новосибирской области: как нельзя вести себя с диким зверем

19 декабря 2024, 05:31
Фото: 1MI. Лиса была вблизи людей

В Новосибирской области на улицах заметили лису

Лиса бегала по городу в Новосибирской области: видео прислали читатели в редакцию Atas.info.

Рыжую красавицу заметили на улицах Тогучина. Как рассказали читатели Atas.info, она бегала по центру в близи местного бизнес-центра.

«Около бизнес-центра бегает лиса, будьте аккуратнее», — предупредили горожан местные жители.
Видео: atas.info. Лиса на улицах

Что делать при встрече с лисой в городе

Вероятно, животное вышло из леса к людям за едой. Откормленные на пищевых отходах лисы со временем не воспринимают человека как потенциальную угрозу. Они начинают относиться к людям, как к полезным соседям.

Однако даже лисы продолжают оставаться дикими зверями и могут быть опасными для человека. Несмотря на их привлекательность, к ним нельзя подходить, резко двигаться и гладить руками. Не стоит рядом с ними издавать громких звуков и даже громко смеяться.

Лучше всего не смотреть им в глаза, прогонять и поворачиваться спиной — все это лисы могут расценить как призыв к бою. Они могут стать агрессивными. Эксперты советуют подождать, когда животное уйдет само. Важно постараться отойти на расстояние.

Обычно зверьки не нападают на людей, но от испуга могут и укусить. Если это произошло, то немедленно обратитесь в травмпункт. Недавно в Новосибирске лиса пришла к спасателям похвастаться шикарной шубой.

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