Лиса бегала по улицам в Новосибирской области: как нельзя вести себя с диким зверем

Posted 19 декабря, 05:31
Published 19 декабря, 05:31
Modified 19 декабря, 05:33
Updated 19 декабря, 05:33
Рыжую красавицу заметили на улицах Тогучина. Как рассказали читатели Atas.info, она бегала по центру в близи местного бизнес-центра.
«Около бизнес-центра бегает лиса, будьте аккуратнее», — предупредили горожан местные жители.
Вероятно, животное вышло из леса к людям за едой. Откормленные на пищевых отходах лисы со временем не воспринимают человека как потенциальную угрозу. Они начинают относиться к людям, как к полезным соседям.
Однако даже лисы продолжают оставаться дикими зверями и могут быть опасными для человека. Несмотря на их привлекательность, к ним нельзя подходить, резко двигаться и гладить руками. Не стоит рядом с ними издавать громких звуков и даже громко смеяться.
Лучше всего не смотреть им в глаза, прогонять и поворачиваться спиной — все это лисы могут расценить как призыв к бою. Они могут стать агрессивными. Эксперты советуют подождать, когда животное уйдет само. Важно постараться отойти на расстояние.
Обычно зверьки не нападают на людей, но от испуга могут и укусить. Если это произошло, то немедленно обратитесь в травмпункт. Недавно в Новосибирске лиса пришла к спасателям похвастаться шикарной шубой.