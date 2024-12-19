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Posted 19 декабря, 13:30

Published 19 декабря, 13:30

Modified 19 декабря, 13:32

Updated 19 декабря, 13:32

Президент сообщил об этом на конференции

«Нам нужен мир»: Владимир Путин рассказал о возможности прекращения огня на Украине

19 декабря 2024, 13:30
Фото: kremlin.ru. Президент сообщил об этом на конференции

Владимир Путин прокомментировал возможность прекращения огня на Украине

Сюжет
Прямая линия с Владимиром Путиным-2024
Президент России ответил на вопрос журналиста о возможности прекращения огня на территории боевого соприкосновения.

В четверг 19 декабря в очередной раз прошла итоговая прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Один из журналистов спросил у главы государства, есть ли возможность временно приостановить активные действия между Россией и Украиной.

«Длительный период перемирия даст противнику возможность переподготовки. Нам нужно не перемирие, нам нужен мир, долгосрочный. Это вопрос, как обеспечить долгосрочные гарантии — это надо поискать», — ответил президент.

Он отметил, что во время краткосрочного перемирия у противника будет возможность возобновить свои запасы, улучшить подготовку, что впоследствии может негативно сказаться на российских бойцах. Пока что, по словам президента, у Украины происходит «истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и боевого состава».

Владимир Путин также рассказал, что ранее Россия рассматривала возможность «рождественского перемирия». Однако Украина, заявляет президент, не соблюдала условия и не прекращала огонь.

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