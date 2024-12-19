«Нам нужен мир»: Владимир Путин рассказал о возможности прекращения огня на Украине

Posted 19 декабря, 13:30
Published 19 декабря, 13:30
Modified 19 декабря, 13:32
Updated 19 декабря, 13:32
В четверг 19 декабря в очередной раз прошла итоговая прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Один из журналистов спросил у главы государства, есть ли возможность временно приостановить активные действия между Россией и Украиной.
«Длительный период перемирия даст противнику возможность переподготовки. Нам нужно не перемирие, нам нужен мир, долгосрочный. Это вопрос, как обеспечить долгосрочные гарантии — это надо поискать», — ответил президент.
Он отметил, что во время краткосрочного перемирия у противника будет возможность возобновить свои запасы, улучшить подготовку, что впоследствии может негативно сказаться на российских бойцах. Пока что, по словам президента, у Украины происходит «истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и боевого состава».
Владимир Путин также рассказал, что ранее Россия рассматривала возможность «рождественского перемирия». Однако Украина, заявляет президент, не соблюдала условия и не прекращала огонь.