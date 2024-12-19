«Нам нужен мир»: Владимир Путин рассказал о возможности прекращения огня на Украине

Он отметил, что во время краткосрочного перемирия у противника будет возможность возобновить свои запасы, улучшить подготовку, что впоследствии может негативно сказаться на российских бойцах. Пока что, по словам президента, у Украины происходит «истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и боевого состава».