atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 21:02

Published 18 декабря, 21:02

Modified 18 декабря, 21:02

Updated 18 декабря, 21:02

Святой Николай Чудотворец

Народные приметы на 19 декабря: что можно и нельзя делать в День Николая Чудотворца

18 декабря 2024, 21:02
Фото: Икона. Святой Николай Чудотворец
19 декабря православная церковь отмечает День святого Николая Чудотворца, или Николая Угодника — одного из самых почитаемых святых в христианском мире. Этот день, наполненный традициями, приметами и особыми обрядами, имеет большое значение как для верующих, так и для тех, кто чтит народные обычаи.

Святитель Николай Чудотворец

Святой Николай родился в III веке в греческом городе Патара (ныне территория Турции) в семье богатых и благочестивых родителей. С самого детства он проявлял удивительное благочестие: целые дни проводил в храме, а вечера посвящал молитве и чтению Священного Писания. После смерти родителей Николай раздал всё наследство бедным и посвятил свою жизнь служению Богу.

Известен Николай своими многочисленными чудесами. Одно из самых известных — спасение трёх девушек, которых отец намеревался продать в рабство из-за бедности. Святитель тайно подкинул семье мешочки с золотом, дав девушкам возможность выйти замуж с приличным приданым. Именно эта история позже стала основой для образа Санта-Клауса.

Николай стал епископом города Миры Ликийские, где снискал любовь и уважение народа благодаря своей доброте, мудрости и стойкости в вере. Молитвы святому считаются сильными и действенными, поэтому его называют Чудотворцем.

Николай ЧудотворецНиколай Чудотворец
Николай Чудотворец. Фото: Икона

Что можно делать 19 декабря

День святого Николая — время для добрых дел, молитвы и семейного общения. Традиции этого дня призывают нас вспомнить о духовных и моральных ценностях.

Посещение церкви

Верующие обязательно посещают богослужение, чтобы помолиться святому о заступничестве и помощи. Молитва Николаю Чудотворцу помогает:

  • обрести мир в душе;

  • защитить близких от бед;

  • исцелиться от болезней;

  • найти путь к счастью и любви.

Подарки детям

В этот день принято класть детям под подушку небольшие подарки: сладости, игрушки, книги. Считается, что это приносит радость в дом и воспитывает в детях доброту и благодарность.

В этот день принято дарить подарки детямВ этот день принято дарить подарки детям
В этот день принято дарить подарки детям. Фото: Изображение Midjourney

Благотворительность

Святой Николай — покровитель бедных и обездоленных. Оказать помощь нуждающимся — одна из главных традиций дня. Это может быть милостыня, участие в благотворительных акциях или просто доброе слово и поддержка.

Семейные застолья

На Николая Зимнего устраивают скромные семейные ужины, состоящие из постных блюд: рыбы, овощей, каш. Рождественский пост продолжается, поэтому молочные продукты, мясо и яйца остаются под запретом.

Завершение долгов

Считается, что до этого дня нужно успеть рассчитаться с долгами — не только финансовыми, но и моральными. Прощение обид и примирение с близкими — важные шаги на пути к духовному очищению.

Разберитесь с долгамиРазберитесь с долгами
Разберитесь с долгами. Фото: 1MI

Что нельзя делать 19 декабря

Тяжёлая работа

В День святого Николая не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом, начинать ремонт или масштабные дела. Этот день лучше посвятить отдыху и молитве.

Ссоры и обиды

Нельзя ругаться, кричать, обижать родных и особенно детей. Любое проявление агрессии считается недопустимым в этот праздник.

Грусть и уныние

Считалось, что грусть в этот день привлекает сильные морозы и жизненные трудности. Настроение должно быть светлым и радостным.

Нарушение поста

Мясные и молочные продукты находятся под строгим запретом. Также не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, даже если он присутствует на праздничном столе.

Не грустите в этот деньНе грустите в этот день
Не грустите в этот день. Фото: 1MI

Народные приметы на 19 декабря

Народные приметы тесно связаны с погодой и земледельческими прогнозами. Вот некоторые из них:

  • Ясное морозное утро — к обильному урожаю.

  • Снег идёт весь день — к снежной и долгой зиме.

  • Если до 19 декабря стояли морозы, то после наступит оттепель.

  • Обилие инея — к богатому урожаю зерновых культур.

  • Сколько снега выпадет на Николу, столько травы вырастет весной.

График магнитных бурь в декабре 2024: каких дней остерегаться метозависимым
Узнать подробнее
Читайте также:
Гороскоп на декабрь 2024 года: месяц завершений и новых возможностейБольшой Рождественский пост начинается в России: даты и правила на 2024–2025 годыВ Новосибирске станет дороже разводиться с 1 января 2025
#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Церковь#Россия#Молитва#Традиции#Чудотворец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика