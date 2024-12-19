Народные приметы на 19 декабря: что можно и нельзя делать в День Николая Чудотворца

Posted 18 декабря, 21:02
Published 18 декабря, 21:02
Modified 18 декабря, 21:02
Updated 18 декабря, 21:02
Святой Николай родился в III веке в греческом городе Патара (ныне территория Турции) в семье богатых и благочестивых родителей. С самого детства он проявлял удивительное благочестие: целые дни проводил в храме, а вечера посвящал молитве и чтению Священного Писания. После смерти родителей Николай раздал всё наследство бедным и посвятил свою жизнь служению Богу.
Известен Николай своими многочисленными чудесами. Одно из самых известных — спасение трёх девушек, которых отец намеревался продать в рабство из-за бедности. Святитель тайно подкинул семье мешочки с золотом, дав девушкам возможность выйти замуж с приличным приданым. Именно эта история позже стала основой для образа Санта-Клауса.
Николай стал епископом города Миры Ликийские, где снискал любовь и уважение народа благодаря своей доброте, мудрости и стойкости в вере. Молитвы святому считаются сильными и действенными, поэтому его называют Чудотворцем.
День святого Николая — время для добрых дел, молитвы и семейного общения. Традиции этого дня призывают нас вспомнить о духовных и моральных ценностях.
Верующие обязательно посещают богослужение, чтобы помолиться святому о заступничестве и помощи. Молитва Николаю Чудотворцу помогает:
обрести мир в душе;
защитить близких от бед;
исцелиться от болезней;
найти путь к счастью и любви.
В этот день принято класть детям под подушку небольшие подарки: сладости, игрушки, книги. Считается, что это приносит радость в дом и воспитывает в детях доброту и благодарность.
Святой Николай — покровитель бедных и обездоленных. Оказать помощь нуждающимся — одна из главных традиций дня. Это может быть милостыня, участие в благотворительных акциях или просто доброе слово и поддержка.
На Николая Зимнего устраивают скромные семейные ужины, состоящие из постных блюд: рыбы, овощей, каш. Рождественский пост продолжается, поэтому молочные продукты, мясо и яйца остаются под запретом.
Считается, что до этого дня нужно успеть рассчитаться с долгами — не только финансовыми, но и моральными. Прощение обид и примирение с близкими — важные шаги на пути к духовному очищению.
В День святого Николая не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом, начинать ремонт или масштабные дела. Этот день лучше посвятить отдыху и молитве.
Нельзя ругаться, кричать, обижать родных и особенно детей. Любое проявление агрессии считается недопустимым в этот праздник.
Считалось, что грусть в этот день привлекает сильные морозы и жизненные трудности. Настроение должно быть светлым и радостным.
Мясные и молочные продукты находятся под строгим запретом. Также не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, даже если он присутствует на праздничном столе.
Народные приметы тесно связаны с погодой и земледельческими прогнозами. Вот некоторые из них:
Ясное морозное утро — к обильному урожаю.
Снег идёт весь день — к снежной и долгой зиме.
Если до 19 декабря стояли морозы, то после наступит оттепель.
Обилие инея — к богатому урожаю зерновых культур.
Сколько снега выпадет на Николу, столько травы вырастет весной.