Народные приметы на 19 декабря: что можно и нельзя делать в День Николая Чудотворца

19 декабря православная церковь отмечает День святого Николая Чудотворца, или Николая Угодника — одного из самых почитаемых святых в христианском мире. Этот день, наполненный традициями, приметами и особыми обрядами, имеет большое значение как для верующих, так и для тех, кто чтит народные обычаи.

Святитель Николай Чудотворец Святой Николай родился в III веке в греческом городе Патара (ныне территория Турции) в семье богатых и благочестивых родителей. С самого детства он проявлял удивительное благочестие: целые дни проводил в храме, а вечера посвящал молитве и чтению Священного Писания. После смерти родителей Николай раздал всё наследство бедным и посвятил свою жизнь служению Богу. Известен Николай своими многочисленными чудесами. Одно из самых известных — спасение трёх девушек, которых отец намеревался продать в рабство из-за бедности. Святитель тайно подкинул семье мешочки с золотом, дав девушкам возможность выйти замуж с приличным приданым. Именно эта история позже стала основой для образа Санта-Клауса. Николай стал епископом города Миры Ликийские, где снискал любовь и уважение народа благодаря своей доброте, мудрости и стойкости в вере. Молитвы святому считаются сильными и действенными, поэтому его называют Чудотворцем. Николай Чудотворец . Фото: Икона Что можно делать 19 декабря День святого Николая — время для добрых дел, молитвы и семейного общения. Традиции этого дня призывают нас вспомнить о духовных и моральных ценностях. Посещение церкви Верующие обязательно посещают богослужение, чтобы помолиться святому о заступничестве и помощи. Молитва Николаю Чудотворцу помогает: обрести мир в душе;

защитить близких от бед;

исцелиться от болезней;

найти путь к счастью и любви. Подарки детям В этот день принято класть детям под подушку небольшие подарки: сладости, игрушки, книги. Считается, что это приносит радость в дом и воспитывает в детях доброту и благодарность. В этот день принято дарить подарки детям . Фото: Изображение Midjourney Благотворительность Святой Николай — покровитель бедных и обездоленных. Оказать помощь нуждающимся — одна из главных традиций дня. Это может быть милостыня, участие в благотворительных акциях или просто доброе слово и поддержка. Семейные застолья На Николая Зимнего устраивают скромные семейные ужины, состоящие из постных блюд: рыбы, овощей, каш. Рождественский пост продолжается, поэтому молочные продукты, мясо и яйца остаются под запретом. Завершение долгов Считается, что до этого дня нужно успеть рассчитаться с долгами — не только финансовыми, но и моральными. Прощение обид и примирение с близкими — важные шаги на пути к духовному очищению. Разберитесь с долгами . Фото: 1MI Что нельзя делать 19 декабря Тяжёлая работа В День святого Николая не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом, начинать ремонт или масштабные дела. Этот день лучше посвятить отдыху и молитве. Ссоры и обиды Нельзя ругаться, кричать, обижать родных и особенно детей. Любое проявление агрессии считается недопустимым в этот праздник. Грусть и уныние Считалось, что грусть в этот день привлекает сильные морозы и жизненные трудности. Настроение должно быть светлым и радостным. Нарушение поста Мясные и молочные продукты находятся под строгим запретом. Также не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, даже если он присутствует на праздничном столе. Не грустите в этот день . Фото: 1MI Народные приметы на 19 декабря Народные приметы тесно связаны с погодой и земледельческими прогнозами. Вот некоторые из них: Ясное морозное утро — к обильному урожаю.

Снег идёт весь день — к снежной и долгой зиме.

Если до 19 декабря стояли морозы, то после наступит оттепель.

Обилие инея — к богатому урожаю зерновых культур.

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