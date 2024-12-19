Новогодние мероприятия в Новосибирске для взрослых и детей — адреса и афиша

Posted 19 декабря, 06:11
Published 19 декабря, 06:11
Modified 19 декабря, 06:13
Updated 19 декабря, 06:13
С пятницы по воскресенье — 20–22 декабря, в Новосибирске пройдут различные мероприятия, посвященные предстоящему Новому году. Программу приготовили по районам города. Праздник устроят для жителей и гостей региона.
В каждом районе будет представлена своя Снежная баба — символ Новосибирска, который официально заверили в 2023 году. Также горожане смогут посмотреть, как зажигаются огоньки на главных елках. Всего их будет 40. Каждую мы нанесли для удобства на карту.
В областной столице пройдут различные флэшмобы, в которых поучаствуют как Снежные бабы, так и настоящий символ Нового года — Деды Морозы. Для детей подготовили сладкие сюрпризы. Любой желающий сможет взаимодействовать в задуманной программе и внести свой вклад в долгожданный праздник. План праздничных мероприятий в каждом районе представлен в файле: