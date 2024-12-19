atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 06:11

Published 19 декабря, 06:11

Modified 19 декабря, 06:13

Updated 19 декабря, 06:13

Елки начнут сиять

Новогодние мероприятия в Новосибирске для взрослых и детей — адреса и афиша

19 декабря 2024, 06:11
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Елки начнут сиять

Во всех районах Новосибирска зажгут новогодние елки

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Все праздничные мероприятия в канун Нового года назвала мэрия Новосибирска.

С пятницы по воскресенье — 20–22 декабря, в Новосибирске пройдут различные мероприятия, посвященные предстоящему Новому году. Программу приготовили по районам города. Праздник устроят для жителей и гостей региона.

В каждом районе будет представлена своя Снежная баба — символ Новосибирска, который официально заверили в 2023 году. Также горожане смогут посмотреть, как зажигаются огоньки на главных елках. Всего их будет 40. Каждую мы нанесли для удобства на карту.

В областной столице пройдут различные флэшмобы, в которых поучаствуют как Снежные бабы, так и настоящий символ Нового года — Деды Морозы. Для детей подготовили сладкие сюрпризы. Любой желающий сможет взаимодействовать в задуманной программе и внести свой вклад в долгожданный праздник. План праздничных мероприятий в каждом районе представлен в файле:

Что подарить на Новый год до 1000 рублей — бюджетные идеи
Узнать подробнее
Читайте также:
Топ регионов с самым дорогим новогодним застольем — где можно разориться на едеРабота с елками и шоколадом: подборка самых необычных вакансий перед Новым годомСнегопады и морозы обрушатся на Новосибирскую область
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Праздник#Дед Мороз#Снежная баба#Мероприятия#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика