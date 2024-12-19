Новосибирцы пожаловались Путину на высокие ставки по ипотеке

Президент России проводит прямую линию-2024 и отвечает на разные вопросы россиян: о росте цен, социальных выплатах и геополитической обстановке. Свои обращения граждане могли послать заранее с помощью социальных сетей или почты. Также есть возможность послать сообщение с помощью SMS. Одно из обращений уже пришло в студию и высветилось на большом экране: