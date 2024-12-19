Новосибирцы пожаловались Путину на высокие ставки по ипотеке

Posted 19 декабря, 10:26
Published 19 декабря, 10:26
Modified 19 декабря, 10:29
Updated 19 декабря, 10:29
Президент России проводит прямую линию-2024 и отвечает на разные вопросы россиян: о росте цен, социальных выплатах и геополитической обстановке. Свои обращения граждане могли послать заранее с помощью социальных сетей или почты. Также есть возможность послать сообщение с помощью SMS. Одно из обращений уже пришло в студию и высветилось на большом экране:
«Как нам, простым жителям Новосибирска, взять ипотеку под 26-28%?»
Подобных вопросов на экранах возникает сотни, поэтому ответить на все президент не может. Вопрос из Новосибирска Владимир Путин проигнорировал. Напомним, ранее мы рассказали, какие вопросы затрагивал президент во время прямой линии в 2023 году.