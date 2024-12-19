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Posted 19 декабря, 10:26

Published 19 декабря, 10:26

Modified 19 декабря, 10:29

Updated 19 декабря, 10:29

Владимир Путин

Новосибирцы пожаловались Путину на высокие ставки по ипотеке

19 декабря 2024, 10:26
Фото: kremlim.ru. Владимир Путин
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире в ходе итоговой конференции. Один из вопросов поступил от жителя Новосибирска

Президент России проводит прямую линию-2024 и отвечает на разные вопросы россиян: о росте цен, социальных выплатах и геополитической обстановке. Свои обращения граждане могли послать заранее с помощью социальных сетей или почты. Также есть возможность послать сообщение с помощью SMS. Одно из обращений уже пришло в студию и высветилось на большом экране:

«Как нам, простым жителям Новосибирска, взять ипотеку под 26-28%?»
Вопрос от новосибирцаВопрос от новосибирца
Вопрос от новосибирца. Фото: Скриншот трансляции

Подобных вопросов на экранах возникает сотни, поэтому ответить на все президент не может. Вопрос из Новосибирска Владимир Путин проигнорировал. Напомним, ранее мы рассказали, какие вопросы затрагивал президент во время прямой линии в 2023 году.

Что новосибирцы спрашивали у Путина: вспоминаем яркие вопросы итоговых конференций
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#Алина Гурицкая#Политика#Общество#Обращение#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Итоги года
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