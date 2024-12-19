Проезд в общественном транспорте станет дороже для жителей Новосибирска

Необходимость повышения цены объясняют увеличением расходов на техобслуживание, а также на бензин, электроэнергию и зарплату сотрудников. Как говорят в мэрии, повышение стоимости проезда поможет повысить качество работы транспорта. Однако сами новосибирцы не остались довольны таким решением. Ранее от пассажиров поступали жалобы на невыносимый холод в общественном транспорте.