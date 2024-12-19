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Posted 19 декабря, 14:02

Published 19 декабря, 14:02

Modified 19 декабря, 14:04

Updated 19 декабря, 14:04

Цены поднимутся на все виды общественного транспорта

Проезд в общественном транспорте станет дороже для жителей Новосибирска

19 декабря 2024, 14:02
Фото: 1MI. Цены поднимутся на все виды общественного транспорта
Со следующей недели цена за проезд в общественном транспорте поднимется до 40 рублей. По сообщению пресс-службы мэрии Новосибирска.

Повышение цен затронет все виды общественного транспорта.

Необходимость повышения цены объясняют увеличением расходов на техобслуживание, а также на бензин, электроэнергию и зарплату сотрудников. Как говорят в мэрии, повышение стоимости проезда поможет повысить качество работы транспорта. Однако сами новосибирцы не остались довольны таким решением. Ранее от пассажиров поступали жалобы на невыносимый холод в общественном транспорте.

Ранее в Новосибирске начала действовать своя карта «Тройка». Новосибирцам рассказали, как можно сэкономить с помощью «Карты жителя Новосибирской области».

Жители Новосибирска высказались о повышении цен на проезд в общественном транспорте
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