Прямая линия с Владимиром Путиным 2024: когда смотреть и как задать вопрос

Послушать и увидеть президента в Новосибирской области и в других регионах можно на федеральных телеканалах: «Первый», «Россия 1», «НТВ» и других. Также она будет доступна в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а радиослушатели смогут настроиться на «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».