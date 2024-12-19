Прямая линия с Владимиром Путиным 2024: когда смотреть и как задать вопрос

Posted 19 декабря, 04:22
Published 19 декабря, 04:22
Modified 19 декабря, 04:52
Updated 19 декабря, 04:52
Прямая трансляция начнется сегодня в 12:00 по московскому времени. Мероприятие, совмещающее привычную прямую линию и масштабную пресс-конференцию, пройдет в Гостином дворе Москвы. Этот формат общения с россиянами и СМИ под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» был впервые создан в 2023 году.
Послушать и увидеть президента в Новосибирской области и в других регионах можно на федеральных телеканалах: «Первый», «Россия 1», «НТВ» и других. Также она будет доступна в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а радиослушатели смогут настроиться на «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».
В этом году, по данным организаторов, президенту поступило свыше полутора миллионов обращений. Среди самых популярных тем обращений:
Прием вопросов продолжается до окончания мероприятия, что позволяет гражданам оперативно реагировать на обсуждаемые темы.
Владимир Путин традиционно уделяет внимание как глобальным, так и локальным проблемам. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства тщательно готовился к прямой линии, анализируя обращения и запрашивая дополнительную информацию у членов правительства.
В прошлом году мероприятие длилось более четырех часов, и президент успел ответить на 79 вопросов. По мнению экспертов, в этом году главной темой станут итоги специальной военной операции и экономические перспективы России на фоне санкций.
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