atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 04:22

Published 19 декабря, 04:22

Modified 19 декабря, 04:52

Updated 19 декабря, 04:52

Владимир Путин

Прямая линия с Владимиром Путиным 2024: когда смотреть и как задать вопрос

19 декабря 2024, 04:22
Фото: 1MI. Владимир Путин

Жителям Новосибирска рассказали, где посмотреть прямую линию с Путиным

Днем 19 декабря в онлайн-формате состоится уже ставшая традицией прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства подведет итоги 2024 года.

Прямая трансляция начнется сегодня в 12:00 по московскому времени. Мероприятие, совмещающее привычную прямую линию и масштабную пресс-конференцию, пройдет в Гостином дворе Москвы. Этот формат общения с россиянами и СМИ под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» был впервые создан в 2023 году.

Где смотреть трансляцию?

Послушать и увидеть президента в Новосибирской области и в других регионах можно на федеральных телеканалах: «Первый», «Россия 1», «НТВ» и других. Также она будет доступна в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а радиослушатели смогут настроиться на «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».

О чем спрашивают россияне?

В этом году, по данным организаторов, президенту поступило свыше полутора миллионов обращений. Среди самых популярных тем обращений:

  • Здравоохранение. Граждане интересуются доступностью медицинских услуг и вопросами модернизации больниц.
  • Социальные выплаты. Вопросы пенсий, пособий и льгот остаются в числе главных тем.
  • Инфраструктура. Качество дорог, транспортная доступность и развитие новых районов вызывают широкий резонанс.
  • Жилищные вопросы. Проблемы с ипотекой, долгостроями и улучшением жилищных условий также активно обсуждаются.
  • Специальная военная операция. Россияне обращаются с вопросами о поддержке военнослужащих и ситуации в новых регионах страны.

Как задать свой вопрос?

Прием вопросов продолжается до окончания мероприятия, что позволяет гражданам оперативно реагировать на обсуждаемые темы.

Чего ожидать от прямой линии?

Владимир Путин традиционно уделяет внимание как глобальным, так и локальным проблемам. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства тщательно готовился к прямой линии, анализируя обращения и запрашивая дополнительную информацию у членов правительства.

В прошлом году мероприятие длилось более четырех часов, и президент успел ответить на 79 вопросов. По мнению экспертов, в этом году главной темой станут итоги специальной военной операции и экономические перспективы России на фоне санкций.

Следите за трансляцией и читайте оперативные обновления в нашем telegram-канале, чтобы узнать, какие вопросы волнуют россиян больше всего, и какие решения будут предложены президентом в 2024 году.

Прямая линия Путина-2024: как задать вопрос из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин рассказал о будущем Ютуба в РоссииИндексация пенсий в 2025 году — новые правила начисления выплат«Владимир Путин» приедет поздравить жителей Новосибирска с Новым годом
#Алина Гурицкая#Политика#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Пресс-конференция#Прямая трансляция#Итоги года#Итоговая конференция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика