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Posted 19 декабря, 09:34

Published 19 декабря, 09:34

Modified 19 декабря, 10:02

Updated 19 декабря, 10:02

Путин провел конференцию

Путин заявил о росте зарплат в России в 2024 году

19 декабря 2024, 09:34
Фото: www.kremlin.ru. Путин провел конференцию
Сюжет
Прямая линия с Владимиром Путиным-2024
Президент Владимир Путин заявил о росте зарплат в РФ быстрее инфляции, о чем стало известно во время итоговой конференции в 2024 году.

Рост зарплат в России за текущий год составил более 9% в реальном времени, о чем заявил президент.

«Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции», — отметил глава государства.

Как уточнил Владимир Путин, зарплатные предложения выросли даже быстрее инфляции. Он также уточнил, что ситуация в этой сфере сейчас «стабильная и надежная».

Однако, что связано с ростом цен президент отметил: несмотря на рост доходов, быстрее выпуск товаров расти не стал, хоть и спрос вырос.

«Рост цен — вещь плохая, но в целом, надеюсь, мы можем справиться», — высказался Путин.
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