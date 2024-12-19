Путин заявил о росте зарплат в России в 2024 году

Posted 19 декабря, 09:34
Published 19 декабря, 09:34
Modified 19 декабря, 10:02
Updated 19 декабря, 10:02
Рост зарплат в России за текущий год составил более 9% в реальном времени, о чем заявил президент.
«Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции», — отметил глава государства.
Как уточнил Владимир Путин, зарплатные предложения выросли даже быстрее инфляции. Он также уточнил, что ситуация в этой сфере сейчас «стабильная и надежная».
Однако, что связано с ростом цен президент отметил: несмотря на рост доходов, быстрее выпуск товаров расти не стал, хоть и спрос вырос.
«Рост цен — вещь плохая, но в целом, надеюсь, мы можем справиться», — высказался Путин.