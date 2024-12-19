С новосибирских школьников потребовали деньги за клининг

На родительском собрании подняли вопрос об уборке класса, куда временно перевели учеников из-за ремонта. Родительский комитет предложил собрать средства на услуги клининговой компании — по 250 рублей с семьи. Однако далеко не все родители согласились отдавать деньги. Некоторые из них заметили, что ранее средства на уборку уже выделялись, но на что они в итоге были потрачены — неизвестно. О конфликте рассказала одна из матерей в материале «КП-Новосибирск».