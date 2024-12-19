Семга или форель: как и какую красную рыбу выбрать на Новый год — топ-5 вариантов

Кроме того, специалист предупредила о нежелательном сочетании красной рыбы и сливочного масла при приготовлении излюбленных новогодних бутербродов. Данное блюдо не рекомендовано людям с атеросклеротической болезнью и повышенным холестерином в крови, а также с камнями в желчном пузыре. Калошина посоветовала заменить масло в бутерброде на легкий творожный сыр, при этом сохранится вкус и уменьшится содержание жира.