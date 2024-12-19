Сергей Федорчук уходит из правительства Новосибирской области — что о нем известно

Об отставке министра в августе 2023 года сообщил губернатор Андрей Травников, отметив, что это их «совместное решение», и эта новость стала неожиданностью даже для близких коллег Федорчука. О том, почему такое решение было принято, экс-министр никогда не упоминал и вообще избегал подобных разговоров.