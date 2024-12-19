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Posted 19 декабря, 08:37

Published 19 декабря, 08:37

Modified 19 декабря, 09:00

Updated 19 декабря, 09:00

Федорчук не раз допускал неоднозначные высказывания перед школьной аудиторией

Сергей Федорчук уходит из правительства Новосибирской области — что о нем известно

19 декабря 2024, 08:37
Фото: atas.info. Федорчук не раз допускал неоднозначные высказывания перед школьной аудиторией

Стало известно, почему Федорчук ушел из новосибирского правительства

Бывший глава регионального Минобра покидает пост руководителя областного департамента молодежной политики.

О грядущей отставке начальник департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук сам сообщил журналистам в четверг, 19 декабря, не уточнив сроки и причины, побудившие его написать заявление об увольнении. Не комментируют причины ухода заметного чиновника с должности и в региональном правительстве.

«Мы давно не общались с Сергеем Владимировичем, но считаю, тут сошлись два фактора: во-первых, он уже явно не вписывался в представление областного руководства о фигуре главы молодежного департамента. С другой стороны, зная его характер, я думаю, что он просто за столько лет работы в чиновничьих структурах устал от всего этого», — рассказал редакции бывший коллега Федорчука по министерству, попросивший не называть его имени.

По сути, этот департамент и был заранее создан специально для трудоустройства Федорчука после внезапного увольнения с поста главы министерства образования Новосибирской области, которое он возглавлял с 2018 по 2023 год. До этого, с 2015 год занимал должность замминистра.

Об отставке министра в августе 2023 года сообщил губернатор Андрей Травников, отметив, что это их «совместное решение», и эта новость стала неожиданностью даже для близких коллег Федорчука. О том, почему такое решение было принято, экс-министр никогда не упоминал и вообще избегал подобных разговоров.

Зимой 2022 министр перенес ковид в тяжелой форме, очень долго восстанавливался, но по сути, рассказывали правительственные источники Atas.Info, так до конца и не смог вернуться к былой активности. Работать в напряженном министерском графике ему было попросту тяжело.

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По другой версии, которую неофициально озвучивали на Красном проспекте, 18, недовольство губернатора, вылившееся в увольнение министра, вызвал срыв сроков сдачи шести школ, которые строили в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства. Соглашение было заключено между министерством образования и «Пятой концессионной компанией „Просвещение“ и уже тогда стало мишенью для критики со стороны депутатов Заксобрания за перенос сроков и постоянное удорожание строительства.

По сути, министр не мог непосредственно оказывать влияние на концессионера, но необходимо было кого-то сделать крайним, рассказывал в 2023 году собеседник редакции.

На текущий момент школы так и не построены, глава концессионной компании находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а прокуратура Новосибирской области подала несколько исков в арбитражный суд с требованием расторжения концессионного соглашения.

На посту руководителя областной молодежной политики Сергей Федорчук, историк по образованию, в начале 2024 года оказался в центре громкого скандала. Еще будучи министром, он позволял достаточно резкие и неоднозначные публичные высказывания. Но в ходе встречи со студентами Новосибирского государственного педагогического университета он превзошел самого себя.

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Прежде всего, экс-министр заявил будущим педагогам, что по его мнению, в школе нужно изучать всего два предмета, русский язык и математику, остальные курсы, в том числе и история, «это бред».

Федорчук рассказал молодым людям, что в России слишком много «лишней свободы», а стремление изменить мир вокруг себя — удел дураков.

Апофеозом выступления главы профильного департамента перед молодежной аудиторий стало заявление о том, что собственная жизнь студентам не принадлежит, распоряжаться они ей не имеют никакого права, более того, попытки выстраивать жизненную линию самостоятельно равносильны преступлению.

Это выступление широко обсуждалось в студенческих кругах, однако вовсе не удивило бывших коллег экс-министра. В среде чиновников поразились только тому, что Сергей Федорчук выступил с такой речью публично.

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