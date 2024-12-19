Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области

Posted 19 декабря, 13:24
Published 19 декабря, 13:24
Modified 19 декабря, 13:39
Updated 19 декабря, 13:39
34-летняя женщина-водитель за рулем Хонды столкнулась с грузовиком, двигавшемся в встречном направлении.
В лобовом столкновении женщина погибла на месте. Кроме нее в момент ДТП в салоне находился 40-летний пассажир. Мужчина получил множественные травмы. О состоянии водителя грузовика не сообщалось.
Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного инцидента.
Сегодня сообщалось о ДТП, в котором погиб пожилой пешеход.