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Posted 19 декабря, 13:24

Published 19 декабря, 13:24

Modified 19 декабря, 13:39

Updated 19 декабря, 13:39

Легковушка столкнулась с грузовиком

Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области

19 декабря 2024, 13:24
Фото: Источник фото: пресс-служба ГАИ Новосибирской области. Легковушка столкнулась с грузовиком
Сегодня в дневное время в Татарском районе произошло столкновение иномарки с грузовиком. О подробностях ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

34-летняя женщина-водитель за рулем Хонды столкнулась с грузовиком, двигавшемся в встречном направлении.

В лобовом столкновении женщина погибла на месте. Кроме нее в момент ДТП в салоне находился 40-летний пассажир. Мужчина получил множественные травмы. О состоянии водителя грузовика не сообщалось.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного инцидента.

Сегодня сообщалось о ДТП, в котором погиб пожилой пешеход.

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