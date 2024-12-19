atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 11:55

Published 19 декабря, 11:55

Modified 19 декабря, 11:57

Updated 19 декабря, 11:57

Владимир Путин

Стало известно, какие вопросы задают новосибирцы Владимиру Путину чаще всего

19 декабря 2024, 11:55
Фото: kremlin.ru. Владимир Путин
На прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 2 млн вопросов от россиян, среди которых также немало обращений от новосибирцев. Появились данные по самым частым темам, которые интересуют жителей Новосибирской области.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным был виден лишь один вопрос от жителя Новосибирской области. Автор обращения интересовался, как простым горожанам взять ипотеку по ставке 26-28%.

Однако помимо этого президенту также поступил ряд других вопросов от сибиряков. Согласно данным модераторов, самыми популярными темами стали обеспечение участников СВО и их семей жильем, здравоохранение, жилищные вопросы, внутренняя политика и пенсионные выплаты.

Проблемные вопросыПроблемные вопросы
Проблемные вопросы. Фото: atas.info

Отметим, что в прошлом году новосибирцам удалось задать президенту два вопроса. Один из них поступил от участника СВО, которые рассказал, что не может получить статус ветерана боевых действий. А второй коснлся более широкого круга лиц — пенсионер из области пожаловался на то, что размер индексации пенсии не соответствует уровню повышения тарифов ЖКХ.

Что новосибирцы спрашивали у Путина: вспоминаем яркие вопросы итоговых конференций
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-судья обратился к Путину: дело о гибели его матери 7 лет остается нераскрытымДольщики 10-летнего новосибирского долгостроя просят помощи у ПутинаПутин рассказал о будущем Ютуба в России
#Алина Гурицкая#Политика#Общество#Обращение#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Итоги года
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика