Стало известно, какие вопросы задают новосибирцы Владимиру Путину чаще всего

Posted 19 декабря, 11:55
Published 19 декабря, 11:55
Modified 19 декабря, 11:57
Updated 19 декабря, 11:57
Во время прямой линии с Владимиром Путиным был виден лишь один вопрос от жителя Новосибирской области. Автор обращения интересовался, как простым горожанам взять ипотеку по ставке 26-28%.
Однако помимо этого президенту также поступил ряд других вопросов от сибиряков. Согласно данным модераторов, самыми популярными темами стали обеспечение участников СВО и их семей жильем, здравоохранение, жилищные вопросы, внутренняя политика и пенсионные выплаты.
Отметим, что в прошлом году новосибирцам удалось задать президенту два вопроса. Один из них поступил от участника СВО, которые рассказал, что не может получить статус ветерана боевых действий. А второй коснлся более широкого круга лиц — пенсионер из области пожаловался на то, что размер индексации пенсии не соответствует уровню повышения тарифов ЖКХ.