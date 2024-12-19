Стало известно, какие вопросы задают новосибирцы Владимиру Путину чаще всего

Отметим, что в прошлом году новосибирцам удалось задать президенту два вопроса. Один из них поступил от участника СВО, которые рассказал, что не может получить статус ветерана боевых действий. А второй коснлся более широкого круга лиц — пенсионер из области пожаловался на то, что размер индексации пенсии не соответствует уровню повышения тарифов ЖКХ.