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Posted 19 декабря, 06:08

Published 19 декабря, 06:08

Modified 19 декабря, 06:10

Updated 19 декабря, 06:10

Станция закрыта

Стало известно, почему два года не могут открыть станцию «Спортивная» в Новосибирске

19 декабря 2024, 06:08
Фото: atas.info. Станция закрыта

Мэр Новосибирска объяснил, почему нельзя открыть станцию метро «Спортивная»

В Новосибирске назвали причину длительной задержки открытия станция метро «Спортивная», о чем сообщил мэр.

Открыть станцию метро «Спортивная» собирались в 2022 году, однако в конце 2024 года она остается закрытой. По словам Максима Кудрявцева, запустить ее не получается из-за множества ошибок подрядчика «СпецТрансСтрой». Он совершил ряд отклонений от проекта.

Теперь часть работ придется переделывать. В настоящий момент станция находится в высокой степени готовности, сообщил глава города в эфире «Городской волны». Теперь решается вопрос о создании нового проекта, так как в действующий корректировки внести сложно.

После того, как мэрия получит проектно-сметную документацию, а после подтверждение экспертизы, тогда на «Спортивной» вновь возобновят работы, но уже строго со всеми соответствиями.

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