Стало известно, почему два года не могут открыть станцию «Спортивная» в Новосибирске

Posted 19 декабря, 06:08
Published 19 декабря, 06:08
Modified 19 декабря, 06:10
Updated 19 декабря, 06:10
Открыть станцию метро «Спортивная» собирались в 2022 году, однако в конце 2024 года она остается закрытой. По словам Максима Кудрявцева, запустить ее не получается из-за множества ошибок подрядчика «СпецТрансСтрой». Он совершил ряд отклонений от проекта.
Теперь часть работ придется переделывать. В настоящий момент станция находится в высокой степени готовности, сообщил глава города в эфире «Городской волны». Теперь решается вопрос о создании нового проекта, так как в действующий корректировки внести сложно.
После того, как мэрия получит проектно-сметную документацию, а после подтверждение экспертизы, тогда на «Спортивной» вновь возобновят работы, но уже строго со всеми соответствиями.