Стало известно, почему два года не могут открыть станцию «Спортивная» в Новосибирске

Открыть станцию метро «Спортивная» собирались в 2022 году, однако в конце 2024 года она остается закрытой. По словам Максима Кудрявцева, запустить ее не получается из-за множества ошибок подрядчика «СпецТрансСтрой». Он совершил ряд отклонений от проекта.