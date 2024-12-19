Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться с мачехой

Posted 19 декабря, 12:17
Published 19 декабря, 12:17
Modified 19 декабря, 13:06
Updated 19 декабря, 13:06
На презентацию своего последнего фильма «Постучи в мою Тверь» Павел Прилучный пришел со своей супругой Зепюр Брутян и сыном Тимофеем от первого брака с Агатой Муцениеце.
Когда журналисты фотографировали супругов, отмечалось, что мальчик проявлял сильную привязанность к отцу и практически не отходил от него. В какой-то момент Прилучный отправил мальчика сфотографироваться с мачехой, однако Тимофей, увидев, что рядом стоит Зепюр, устремился обратно к Павлу.
Неизвестно, чем была вызвана подобная реакция, однако она вызвала у супругов только смех.
Напомним, согласно постановлению суда, после развода Прилучного с Муцениеце, Тимофей должен был остаться с матерью. Однако Прилучный отказался возвращать сына. Как сообщается, сейчас мальчик не общается с матерью — он даже отписался от нее в социальных сетях.