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Posted 19 декабря, 12:17

Published 19 декабря, 12:17

Modified 19 декабря, 13:06

Updated 19 декабря, 13:06

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться с мачехой

19 декабря 2024, 12:17
Фото: Источник фото: телеграмм-канал Зепюр Брутян. Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Сын новосибирского актера Прилучного отказался фотографироваться с мачехой

Павел Прилучный привел на презентацию своего нового фильма 11-летнего сына Тимофея, где мальчик удивил журналистов неожиданным поведением.

На презентацию своего последнего фильма «Постучи в мою Тверь» Павел Прилучный пришел со своей супругой Зепюр Брутян и сыном Тимофеем от первого брака с Агатой Муцениеце.

Когда журналисты фотографировали супругов, отмечалось, что мальчик проявлял сильную привязанность к отцу и практически не отходил от него. В какой-то момент Прилучный отправил мальчика сфотографироваться с мачехой, однако Тимофей, увидев, что рядом стоит Зепюр, устремился обратно к Павлу.

Неизвестно, чем была вызвана подобная реакция, однако она вызвала у супругов только смех.

Напомним, согласно постановлению суда, после развода Прилучного с Муцениеце, Тимофей должен был остаться с матерью. Однако Прилучный отказался возвращать сына. Как сообщается, сейчас мальчик не общается с матерью — он даже отписался от нее в социальных сетях.

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