Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться с мачехой

Напомним, согласно постановлению суда, после развода Прилучного с Муцениеце, Тимофей должен был остаться с матерью. Однако Прилучный отказался возвращать сына. Как сообщается, сейчас мальчик не общается с матерью — он даже отписался от нее в социальных сетях.