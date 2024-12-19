У Владимира Путина спросили о строительстве метро в Новосибирске — что он ответил

Posted 19 декабря, 12:28
Published 19 декабря, 12:28
Modified 19 декабря, 12:48
Updated 19 декабря, 12:48
Сообщение, касающееся строительства метро, появилось на экране в зале, но так и не было озвучено.
«Когда же в Новосибирске будет продолжено развитие метро?» — говорилось в обращении.
Тема продолжения строительства метро давно волнует горожан. В последние годы развитие подземки в Новосибирске замедлилось, и даже открытие станции «Спортивная» не смогло кардинально изменить ситуацию. Проблемы в проектировании, нехватка финансирования и организационные сложности стали основными препятствиями.
Ранее Владимир Путин ответил на вопросы о том, как новосибирцам взять ипотеку под 26-28% годовых. А также назвал главные условия для начала переговоров с Украиной и прокомментировал проблему с миграционным вопросом.