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Posted 19 декабря, 12:28

Published 19 декабря, 12:28

Modified 19 декабря, 12:48

Updated 19 декабря, 12:48

Владимир Путин

У Владимира Путина спросили о строительстве метро в Новосибирске — что он ответил

19 декабря 2024, 12:28
Фото: kremlin.ru. Владимир Путин

Новосибирцы спросили у Владимира Путина, когда построят метро

Сюжет
Прямая линия с Владимиром Путиным-2024
На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря житель Новосибирска задал острый вопрос о будущем городского метрополитена.

Сообщение, касающееся строительства метро, появилось на экране в зале, но так и не было озвучено.

«Когда же в Новосибирске будет продолжено развитие метро?» — говорилось в обращении.

Тема продолжения строительства метро давно волнует горожан. В последние годы развитие подземки в Новосибирске замедлилось, и даже открытие станции «Спортивная» не смогло кардинально изменить ситуацию. Проблемы в проектировании, нехватка финансирования и организационные сложности стали основными препятствиями.

Ранее Владимир Путин ответил на вопросы о том, как новосибирцам взять ипотеку под 26-28% годовых. А также назвал главные условия для начала переговоров с Украиной и прокомментировал проблему с миграционным вопросом.

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#Алина Гурицкая#Политика#Общество#Обращение#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Прямая линия с Владимиром Путиным-2024#Итоги года
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