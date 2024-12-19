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Posted 19 декабря, 09:10

Published 19 декабря, 09:10

Modified 19 декабря, 09:12

Updated 19 декабря, 09:12

Новогодняя иллюминация

Уехать в другой город или выбрать избинг: чем заняться на Новый год 2024-2025

19 декабря 2024, 09:10
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Новогодняя иллюминация
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Скоро наступит главный праздник года, и все мы задаемся вопросом: где и как провести его незабываемо? Чтобы помочь вам определиться, мы собрали лучшие идеи, о которых мы рассказываем в течение всего декабря.

Съездить в Москву

Главный город празднования Нового года — это, безусловно, Москва. Ранее мы писали, что столица предлагает грандиозные концерты на Красной площади, каток до двух часов ночи и особые гала-ужины в лучших ресторанах. Театры порадуют праздничными балетами, мюзиклами и постановками, включая традиционного «Щелкунчика». Для детей тоже есть множество программ, что делает Москву идеальным выбором для семейного отдыха. И что важно, лоукостеры позволяют сэкономить на перелете. На Новый год в Москве можно уложиться в 40 000 рублей на человека за пару дней.

Из Новосибирска в Москву на Новый год: сколько будет стоить и что посмотреть
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Съездить в Санкт-Петербург

Культурная столица России снова радует насыщенной новогодней программой. Как мы рассказывали, в Санкт-Петербурге каждый найдет что-то по душе: праздничные выступления на Дворцовой площади, интерактивные зоны, ярмарки в Новой Голландии и на Манежной площади. Вечера можно провести на вечеринках в клубах или насладиться классическим «Щелкунчиком» в Мариинском театре. Стоимость отдыха в городе на одного составит около 40 000 рублей.

Из Новосибирска в Санкт-Петербург на Новый год 2025: как и где отметить
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Съездить в Казань

Казань зимой преображается благодаря уникальной новогодней иллюминации, о которой мы писали ранее. Главная елка у центра семьи «Казан» считается одной из лучших в стране. Помимо украшенных катков, фестивалей и экскурсий, город предлагает необычные развлечения, такие как моржевание на Комсомольском озере или дайвинг в Голубых озерах. За пару дней отдыха в Казани вы потратите примерно 38 000 рублей на одного.

Из Новосибирска в Казань на Новый год: все, что нужно знать для поездки
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Съездить в Нижний Новгород

Если вы ищете место с комфортной погодой и традиционной атмосферой, Нижний Новгород станет отличным выбором. Мы упоминали о его главной елке на площади Минина и Пожарского, ярмарках и праздничных площадках в кремле. Прогулки по Большой Покровской улице подарят настоящую новогоднюю сказку. Поездка сюда обойдется в 30 000 рублей.

Из Новосибирска в Нижний Новгород на Новый год: сколько стоит и что посмотреть
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Съездить в Сочи

Для тех, кто не любит мороз, но хочет отметить Новый год ярко, мы рекомендуем Сочи. В прошлом мы писали о вечеринках на Красной Поляне, катаниях на лыжах и рождественских ярмарках. Бесплатный концерт на площади Флага — еще одно преимущество курорта. Стоимость поездки — от 40 000 рублей.

Из Новосибирска в Сочи на Новый год: сколько стоит и что посмотреть
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Съездить в Калининград

Этот город завоевывает сердца туристов европейской атмосферой и теплой погодой. В наших статьях мы рассказывали о ярмарке на площади Канта и ремесленниках в сквере «Мать-Россия». С ценой от 45 000 рублей на человека Калининград предлагает уникальное сочетание традиционного празднования и новых ощущений.

Из Новосибирска в Калининград на Новый год: что посмотреть и сколько будет стоить
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Съездить в Шерегеш

Любители активного отдыха могут отправиться в Шерегеш. Мы уже подчеркивали, что курорт славится своими трассами и экскурсиями по Горной Шории. После катания на лыжах можно отметить праздник в ресторанах или полюбоваться видами с вертолета. Новый год здесь — удовольствие не из дешевых: около 50 000 рублей на человека.

Из Новосибирска в Шерегеш на Новый год: сколько стоит и что посмотреть
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Отправиться в малые города

Новогодний уют можно найти и в небольших городах. Ранее мы рассказывали о таких направлениях, как Белокуриха, Минеральные Воды и Таштагол. Каждое из этих мест привлекает своей природной красотой, спокойной атмосферой и доступностью. Например, Белокуриха с её термальными источниками идеально подходит для семей.

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Новый год в Новосибирске: большая афиша мероприятий

Жители Новосибирска могут провести праздник в своем городе. Мы писали о балете «Щелкунчик» в НОВАТе, новогодних вечеринках и праздничной опере «Морозко». Можно отметить праздник с детьми или просто погулять на площади Ленина, наслаждаясь праздничной атмосферой.

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Новый год в ресторане

Рестораны Новосибирска готовят яркие вечеринки, о которых мы уже рассказывали. Стиль 90-х, изысканные ужины или Новый год в духе русских сказок — выбор огромен. Цены варьируются от 9 000 до 30 000 рублей за вечер.

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Необычный Новый год в Новосибирской области

Вы искали необычный способ отметить праздник? Мы упоминали избинг — формат отдыха, который сочетает комфорт с сельской атмосферой. В Сузунском и Маслянинском районах такие избушки предлагают цифровой детокс в окружении природы. Стоимость — около 14 000 рублей на человека.

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Аренда коттеджа

Еще один популярный вариант — арендовать коттедж. Мы уже предупреждали, что ближе к празднику свободных мест становится меньше. Цены варьируются от 30 000 до 100 000 рублей, в зависимости от размера компании.

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Традиционные зимние развлечения

Если вы хотите сэкономить, обратите внимание на традиционные зимние забавы. Мы составляли карту лучших катков, горок и лыжных трасс в Новосибирске. Покататься на коньках или санках у новогодней елки — это доступно и весело для всей семьи.

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