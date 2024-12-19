Уехать в другой город или выбрать избинг: чем заняться на Новый год 2024-2025

Главный город празднования Нового года — это, безусловно, Москва. Ранее мы писали, что столица предлагает грандиозные концерты на Красной площади, каток до двух часов ночи и особые гала-ужины в лучших ресторанах. Театры порадуют праздничными балетами, мюзиклами и постановками, включая традиционного «Щелкунчика». Для детей тоже есть множество программ, что делает Москву идеальным выбором для семейного отдыха. И что важно, лоукостеры позволяют сэкономить на перелете. На Новый год в Москве можно уложиться в 40 000 рублей на человека за пару дней.