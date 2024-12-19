В Новосибирске белорусские электробусы начнут испытывать сибирскими морозами

Об этом Максим Кудрявцев рассказал после визита в Беларусь. Когда именно в Новосибирск поступят новые автобусы, градоначальник не уточнил. Отметим, что белорусский транспорт уже ездит по улицам города: всего было привезено 15 постоянных автобусов.