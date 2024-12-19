В Новосибирске белорусские электробусы начнут испытывать сибирскими морозами

Posted 19 декабря, 04:40
Published 19 декабря, 04:40
Modified 19 декабря, 04:42
Updated 19 декабря, 04:42
В областной столице могут появиться электробусы. Они изготавливались на Минском заводе. Общественный транспорт собираются испытать зимой в Сибири.
Об этом Максим Кудрявцев рассказал после визита в Беларусь. Когда именно в Новосибирск поступят новые автобусы, градоначальник не уточнил. Отметим, что белорусский транспорт уже ездит по улицам города: всего было привезено 15 постоянных автобусов.
Также были обсуждены планы по развитию метро в столице Сибири. В городе собираются продлить Дзержинскую линию на две станции. Для этого из бюджета области выделят более 300 млн рублей.