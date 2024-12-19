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Posted 19 декабря, 04:40

Published 19 декабря, 04:40

Modified 19 декабря, 04:42

Updated 19 декабря, 04:42

Транспорт проверят в Сибири

В Новосибирске белорусские электробусы начнут испытывать сибирскими морозами

19 декабря 2024, 04:40
Фото: atas.info. Транспорт проверят в Сибири
В Новосибирске опробуют белорусские электробусы, о чем рассказал мэр в своем ТГ-канале.

В областной столице могут появиться электробусы. Они изготавливались на Минском заводе. Общественный транспорт собираются испытать зимой в Сибири.

Об этом Максим Кудрявцев рассказал после визита в Беларусь. Когда именно в Новосибирск поступят новые автобусы, градоначальник не уточнил. Отметим, что белорусский транспорт уже ездит по улицам города: всего было привезено 15 постоянных автобусов.

Также были обсуждены планы по развитию метро в столице Сибири. В городе собираются продлить Дзержинскую линию на две станции. Для этого из бюджета области выделят более 300 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Сибирь#Беларусь#Мороз
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