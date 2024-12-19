В Новосибирске хозяин ломбарда «забыл» перечислить детям около миллиона алиментов

По данным ФССП, Парвиз может жить с женщиной в доме на улице Бориса Богаткова. У них тоже есть совместные дети. Но сама сожительница данный факт отрицает. Сам неплательщик алиментов имеет свой бизнес — ломбард. Правда, все доходы он скрывает. Сами сотрудники начальника давно не видели. Все его имущество на него не зарегистрировано.