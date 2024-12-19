В Новосибирске хозяин ломбарда «забыл» перечислить детям около миллиона алиментов

Posted 19 декабря, 02:19
Published 19 декабря, 02:19
Modified 19 декабря, 02:21
Updated 19 декабря, 02:21
В Новосибирске разыскивают 37-летнего Парвиза Хасанова. Он больше года скрывается от уплаты алиментов на трех сыновей от разных браков. Перед первым ребенком он должен 64 тысячи, перед вторым — 440 тысяч, перед третьим — 90 тысяч. Мальчишкам от 3 до 10 лет. Также мужчина обязан платить алименты бывшей жене, задолженность на которую составила 140 тысяч рублей.
Однако с лета текущего года новосибирец начал скрываться от судебных приставов. Он уже не раз привлекался к административной ответственности: ранее он 40 часов благоустраивал территорию в районной администрации.
По данным ФССП, Парвиз может жить с женщиной в доме на улице Бориса Богаткова. У них тоже есть совместные дети. Но сама сожительница данный факт отрицает. Сам неплательщик алиментов имеет свой бизнес — ломбард. Правда, все доходы он скрывает. Сами сотрудники начальника давно не видели. Все его имущество на него не зарегистрировано.
Жителей Новосибирска просят помочь в поисках алиментщика и позвонить судебным приставам по региону. Ранее мы рассказывали, что в полиции не нашли виновных в избиении подростка в ТЦ.