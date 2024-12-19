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Posted 19 декабря, 02:19

Published 19 декабря, 02:19

Modified 19 декабря, 02:21

Updated 19 декабря, 02:21

Дети не видят деньги

В Новосибирске хозяин ломбарда «забыл» перечислить детям около миллиона алиментов

19 декабря 2024, 02:19
Фото: Изображение Midjourney. Дети не видят деньги
В Новосибирске разыскивают горе-отца, который не желает платить алименты, о чем сообщила служба судебных приставов.

В Новосибирске разыскивают 37-летнего Парвиза Хасанова. Он больше года скрывается от уплаты алиментов на трех сыновей от разных браков. Перед первым ребенком он должен 64 тысячи, перед вторым — 440 тысяч, перед третьим — 90 тысяч. Мальчишкам от 3 до 10 лет. Также мужчина обязан платить алименты бывшей жене, задолженность на которую составила 140 тысяч рублей.

Однако с лета текущего года новосибирец начал скрываться от судебных приставов. Он уже не раз привлекался к административной ответственности: ранее он 40 часов благоустраивал территорию в районной администрации.

По данным ФССП, Парвиз может жить с женщиной в доме на улице Бориса Богаткова. У них тоже есть совместные дети. Но сама сожительница данный факт отрицает. Сам неплательщик алиментов имеет свой бизнес — ломбард. Правда, все доходы он скрывает. Сами сотрудники начальника давно не видели. Все его имущество на него не зарегистрировано.

Жителей Новосибирска просят помочь в поисках алиментщика и позвонить судебным приставам по региону. Ранее мы рассказывали, что в полиции не нашли виновных в избиении подростка в ТЦ.

Фото: ГУ ФССП по НСО
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Выплаты#Алименты#Приставы#Судебные приставы
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