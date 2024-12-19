В Новосибирске матери монтажника за жизнь сына выплатили миллион

Posted 19 декабря, 04:24
Published 19 декабря, 04:24
Modified 19 декабря, 04:26
Updated 19 декабря, 04:26
Все произошло осенью прошлого года в Ленинском районе. На стройке по улице Серафимовича рабочий сорвался с 12-метровой высоты. Он скончался. Мужчина проводил монтажные работы.
Виновным оказался производитель работ, который не обеспечил безопасность сотрудников. Прокуратура добилась в суде выплату моральной компенсации для матери погибшего. Это был ее единственный сын. Женщина получила 1 млн рублей в качестве ущерба.
В Новосибирском метро мужчина упал на рельсы. Все поезда были остановлены. Как оказалось позже, новосибирец погиб. Вероятно, он решил свести счеты с жизнью.