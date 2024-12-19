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Posted 19 декабря, 04:24

Published 19 декабря, 04:24

Modified 19 декабря, 04:26

Updated 19 декабря, 04:26

Жизнь оценили в млн рублей

В Новосибирске матери монтажника за жизнь сына выплатили миллион

19 декабря 2024, 04:24
Фото: atas.info. Жизнь оценили в млн рублей
В Новосибирске мать погибшего сына на стройке получила компенсацию, о чем сообщили в прокуратуре.

Все произошло осенью прошлого года в Ленинском районе. На стройке по улице Серафимовича рабочий сорвался с 12-метровой высоты. Он скончался. Мужчина проводил монтажные работы.

Виновным оказался производитель работ, который не обеспечил безопасность сотрудников. Прокуратура добилась в суде выплату моральной компенсации для матери погибшего. Это был ее единственный сын. Женщина получила 1 млн рублей в качестве ущерба.

В Новосибирском метро мужчина упал на рельсы. Все поезда были остановлены. Как оказалось позже, новосибирец погиб. Вероятно, он решил свести счеты с жизнью.

В Новосибирске под колесами поезда погиб пожилой мужчина
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