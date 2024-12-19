В Новосибирской области свой пост покинет глава департамента молодежной политики

Posted 19 декабря, 06:43
Published 19 декабря, 06:43
Modified 19 декабря, 06:45
Updated 19 декабря, 06:45
Сергей Федорчук шесть лет был министром образования региона. Однако позже стало известно о его отставке, в 2023 году. Но из правительства чиновник не ушел, он стал руководить департаментом молодежной политики региона.
Спустя год, 19 декабря, стало известно, что Федорчук увольняется. Официально данную информацию не комментируют, но известно, что его последний рабочим днем станет 20 декабря.
В правительство перешел работать бывший мэр Бердска Роман Бурдин. Он стал помощником губернатора. Также свои полномочия сложил депутат Заксобрания Федор Николаев.