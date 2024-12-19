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Posted 19 декабря, 15:43

Published 19 декабря, 15:43

Modified 19 декабря, 17:42

Updated 19 декабря, 17:42

В Новосибирской области утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом в 35 млрд рублей

В Новосибирской области утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом в 35 млрд рублей

19 декабря 2024, 15:43
Фото: 1MI.
На 2026 и 2027 годы в бюджете также будет присутствовать дефицит, при этом разница превысит 3 млрд ежегодно. Бюджет был принят в третьем чтении Заксобрания.

Сообщается, что прогнозируемый доход областного бюджета в 2025 году составит 325 миллиардов 596 миллионов рублей. При этом общий планируемый объем расходов — 360 миллиардов 487,5 миллиона рублей. Таким образом дефицит областного бюджета составляет почти 35 млрд.

Дефицит областного бюджета на 2026 и на 2027 годы планируется в сумме 3 миллиарда 656,5 миллиона рублей ежегодно.

Ранее к бюджету региона одобрили 333 поправки, включающие бюджетные трансферты и ассигнования по наиболее проблемным направлениям.

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