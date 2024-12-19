В Новосибирской области утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом в 35 млрд рублей

Posted 19 декабря, 15:43
Published 19 декабря, 15:43
Modified 19 декабря, 17:42
Updated 19 декабря, 17:42
Сообщается, что прогнозируемый доход областного бюджета в 2025 году составит 325 миллиардов 596 миллионов рублей. При этом общий планируемый объем расходов — 360 миллиардов 487,5 миллиона рублей. Таким образом дефицит областного бюджета составляет почти 35 млрд.
Дефицит областного бюджета на 2026 и на 2027 годы планируется в сумме 3 миллиарда 656,5 миллиона рублей ежегодно.
Ранее к бюджету региона одобрили 333 поправки, включающие бюджетные трансферты и ассигнования по наиболее проблемным направлениям.