Владелец заброшенного завода выплатит 1,5 млн рублей школьнику за полученные травмы

Posted 19 декабря, 15:19
Published 19 декабря, 15:19
Modified 19 декабря, 15:21
Updated 19 декабря, 15:21
В г. Болотное Новосибирской области группа подростков находилась на территории заброшенного завода. 13-летний мальчик сорвался с большой высоты и оказался обездвижен на полгода.
На 6 месяцев ребенок оказался неспособен даже обслуживать себя самостоятельно, постоянно испытывал сильнейшие боли. Ему пришлось отказаться от военной карьеры, о которой он мечтал в будущем.
Родители решили взыскать компенсацию с собственника заброшенного здания и обратились в суд. Суд усмотрел нарушения в требованиях сноса и встал на сторону пострадавшего.
По решению суда, компания выплатит 1 миллион за причиненный вред и еще 300 тысяч в качестве моральной компенсации, а также по 100 тысяч на каждого из родителей. Таким образом, в общей сумме компания обязана выплатить семье 1,5 млн рублей.