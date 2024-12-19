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Posted 19 декабря, 15:19

Published 19 декабря, 15:19

Modified 19 декабря, 15:21

Updated 19 декабря, 15:21

В Новосибирской области ребенок упал с железобетонной плиты в заброшенном здании

Владелец заброшенного завода выплатит 1,5 млн рублей школьнику за полученные травмы

19 декабря 2024, 15:19
Фото: 1MI.

В Новосибирской области ребенок упал с железобетонной плиты в заброшенном здании

Ребенок играл в заброшенном здании под снос, оступился и получил тяжелейшие травмы. Областной суд постановил выплатить компенсацию пострадавшему.

В г. Болотное Новосибирской области группа подростков находилась на территории заброшенного завода. 13-летний мальчик сорвался с большой высоты и оказался обездвижен на полгода.

На 6 месяцев ребенок оказался неспособен даже обслуживать себя самостоятельно, постоянно испытывал сильнейшие боли. Ему пришлось отказаться от военной карьеры, о которой он мечтал в будущем.

Родители решили взыскать компенсацию с собственника заброшенного здания и обратились в суд. Суд усмотрел нарушения в требованиях сноса и встал на сторону пострадавшего.

По решению суда, компания выплатит 1 миллион за причиненный вред и еще 300 тысяч в качестве моральной компенсации, а также по 100 тысяч на каждого из родителей. Таким образом, в общей сумме компания обязана выплатить семье 1,5 млн рублей.

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