Владелец заброшенного завода выплатит 1,5 млн рублей школьнику за полученные травмы

По решению суда, компания выплатит 1 миллион за причиненный вред и еще 300 тысяч в качестве моральной компенсации, а также по 100 тысяч на каждого из родителей. Таким образом, в общей сумме компания обязана выплатить семье 1,5 млн рублей.