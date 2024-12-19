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Posted 19 декабря, 11:23

Published 19 декабря, 11:23

Modified 19 декабря, 11:26

Updated 19 декабря, 11:26

Владимир Путин

Владимир Путин назвал острой проблему с мигрантами в России

19 декабря 2024, 11:23
Фото: kremlin.ru. Владимир Путин
Президент России Владимир Путин проводит ежегодную прямую линию, в ходе которой отвечает на волнующие вопросы граждан. Он ответил на вопрос о миграционных проблемах.

Журналистка из Краснодарского края задала президенту вопрос по теме миграции. В ответе глава государства заявил, что миграционный вопрос в России является острым, хотя в Европе, по его словам, проблема еще более серьезная.

«Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас является острым, он и для Европы является еще гораздо более острым», — заявил Владимир Путин.

Президент также отметил, что социальное обеспечение приезжих не должно ложиться на плечи местных жителей.

Ранее в эфире появился вопрос от жителя Новосибирска, который поинтересовался, как простым жителям возможно взять ипотеку под 26-28%.

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