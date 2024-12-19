Владимир Путин назвал острой проблему с мигрантами в России

Posted 19 декабря, 11:23
Published 19 декабря, 11:23
Modified 19 декабря, 11:26
Updated 19 декабря, 11:26
Журналистка из Краснодарского края задала президенту вопрос по теме миграции. В ответе глава государства заявил, что миграционный вопрос в России является острым, хотя в Европе, по его словам, проблема еще более серьезная.
«Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас является острым, он и для Европы является еще гораздо более острым», — заявил Владимир Путин.
Президент также отметил, что социальное обеспечение приезжих не должно ложиться на плечи местных жителей.
Ранее в эфире появился вопрос от жителя Новосибирска, который поинтересовался, как простым жителям возможно взять ипотеку под 26-28%.