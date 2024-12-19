Владимир Путин рассказал, какой будет ключевая ставка Центробанка

Posted 19 декабря, 12:54
Published 19 декабря, 12:54
Modified 19 декабря, 12:56
Updated 19 декабря, 12:56
Глава государства отметил, что окончательное решение остаётся прерогативой совета директоров Центробанка и подчеркнул важность их независимости. Президент заявил, что Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, не обсуждала с ним планируемые изменения. По словам Путина, такие вопросы остаются предметом коллективного обсуждения в рамках совета директоров, и итоговые решения принимаются только после всесторонних дискуссий.
«Надеюсь, что оно будет взвешенным и отвечающим требованиям сегодняшнего дня», — отметил президент.
Следующее заседание Центробанка запланировано на пятницу 20 декабря. Решение о ключевой ставке будет иметь ключевое значение для экономики страны, влияя на уровень инфляции, стоимость кредитов и состояние финансового рынка в целом.
Ранее, в октябре, Центробанк уже повысил ключевую ставку до 21%, что стало новым рекордом. Однако в условиях ускоряющейся инфляции, которая достигла максимума за последние 22 года, рынок ожидает дальнейшего увеличения. Эксперты прогнозируют, что ставка может быть повышена до 23% годовых.
На вопрос о собственных сбережениях президент сообщил, что ранее пользовался услугами Сбербанка, но после введения санкций демонстративно перевёл свои средства в один из первых российских банков, попавших под ограничения — банк «Россия». Там же перечисляется его заработная плата.
Очевидно, что власти рассчитывают на выверенные шаги со стороны финансового регулятора. Задача Центробанка — найти баланс между сдерживанием инфляции и стимулированием экономического роста, и в этом вопросе ключевая ставка играет центральную роль.