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Posted 19 декабря, 12:54

Published 19 декабря, 12:54

Modified 19 декабря, 12:56

Updated 19 декабря, 12:56

Люди на фоне флага России

Владимир Путин рассказал, какой будет ключевая ставка Центробанка

19 декабря 2024, 12:54
Фото: 1MI. Люди на фоне флага России
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Прямая линия с Владимиром Путиным-2024
19 декабря на итоговой пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин поделился своим взглядом на предстоящее заседание Центрального банка, на котором будет принято решение о ключевой ставке.

Глава государства отметил, что окончательное решение остаётся прерогативой совета директоров Центробанка и подчеркнул важность их независимости. Президент заявил, что Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, не обсуждала с ним планируемые изменения. По словам Путина, такие вопросы остаются предметом коллективного обсуждения в рамках совета директоров, и итоговые решения принимаются только после всесторонних дискуссий.

«Надеюсь, что оно будет взвешенным и отвечающим требованиям сегодняшнего дня», — отметил президент.

Следующее заседание Центробанка запланировано на пятницу 20 декабря. Решение о ключевой ставке будет иметь ключевое значение для экономики страны, влияя на уровень инфляции, стоимость кредитов и состояние финансового рынка в целом.

Ранее, в октябре, Центробанк уже повысил ключевую ставку до 21%, что стало новым рекордом. Однако в условиях ускоряющейся инфляции, которая достигла максимума за последние 22 года, рынок ожидает дальнейшего увеличения. Эксперты прогнозируют, что ставка может быть повышена до 23% годовых.

На вопрос о собственных сбережениях президент сообщил, что ранее пользовался услугами Сбербанка, но после введения санкций демонстративно перевёл свои средства в один из первых российских банков, попавших под ограничения — банк «Россия». Там же перечисляется его заработная плата.

Очевидно, что власти рассчитывают на выверенные шаги со стороны финансового регулятора. Задача Центробанка — найти баланс между сдерживанием инфляции и стимулированием экономического роста, и в этом вопросе ключевая ставка играет центральную роль.

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