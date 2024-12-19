Владимир Путин рассказал, какой будет ключевая ставка Центробанка

Ранее, в октябре, Центробанк уже повысил ключевую ставку до 21%, что стало новым рекордом. Однако в условиях ускоряющейся инфляции, которая достигла максимума за последние 22 года, рынок ожидает дальнейшего увеличения. Эксперты прогнозируют, что ставка может быть повышена до 23% годовых.