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Posted 19 декабря, 13:03

Published 19 декабря, 13:03

Modified 19 декабря, 13:07

Updated 19 декабря, 13:07

Президент рассказал об этом на конференции

Владимир Путин высказался о запрете абортов в России

19 декабря 2024, 13:03
Фото: kremlin.ru. Президент рассказал об этом на конференции
Сюжет
Прямая линия с Владимиром Путиным-2024
Владимир Путин во время итоговой прямой линии в четверг 19 декабря ответил на вопрос о возможно запрете абортов и порно в России.

Вовремя четвертого часа совмещенной прямой линии и пресс-конференции одна из журналисток задала президенту России вопрос о возможности запрета процедуры абортов, а также порносайтов в России. Владимир Путин отметил, что эти вопросы «явно не для пресс-конференции и не для прямой линии».

Глава государства ответил, что пока не рассматриватся возможность полного запрета абортов в России.

«Мы должны думать о том, чтобы и религиозные убеждения не страдали, и мы, — заявил президент. — Но мы в то же время должны подумать о праве женщины принимать какие-то решения», — сказал Путин.

На вопрос о распространенности порнороликов президент отшутился, заявив, что эта проблема распространена не только в России, но и во всем мире.

«Порносайты смотрят во всем мире. Сначала порносайты, а потом… Как котлету заказать. Это же не только наша беда. Ответ какой? Любые запреты имеют право на существование, но нужно всегда предложить альтернативу, более интересную, чем порносайты», — прокомментировал президент.

Он заключил, что подобные проблемные вопросы решаются в другой обстановке.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Обращение#Россия#Президент#Владимир Путин#Прямая линия с Владимиром Путиным-2024#Итоги года
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