Владимир Путин высказался о запрете абортов в России

Posted 19 декабря, 13:03
Published 19 декабря, 13:03
Modified 19 декабря, 13:07
Updated 19 декабря, 13:07
Вовремя четвертого часа совмещенной прямой линии и пресс-конференции одна из журналисток задала президенту России вопрос о возможности запрета процедуры абортов, а также порносайтов в России. Владимир Путин отметил, что эти вопросы «явно не для пресс-конференции и не для прямой линии».
Глава государства ответил, что пока не рассматриватся возможность полного запрета абортов в России.
«Мы должны думать о том, чтобы и религиозные убеждения не страдали, и мы, — заявил президент. — Но мы в то же время должны подумать о праве женщины принимать какие-то решения», — сказал Путин.
На вопрос о распространенности порнороликов президент отшутился, заявив, что эта проблема распространена не только в России, но и во всем мире.
«Порносайты смотрят во всем мире. Сначала порносайты, а потом… Как котлету заказать. Это же не только наша беда. Ответ какой? Любые запреты имеют право на существование, но нужно всегда предложить альтернативу, более интересную, чем порносайты», — прокомментировал президент.
Он заключил, что подобные проблемные вопросы решаются в другой обстановке.