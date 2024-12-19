Владимир Путин высказался о запрете абортов в России

Вовремя четвертого часа совмещенной прямой линии и пресс-конференции одна из журналисток задала президенту России вопрос о возможности запрета процедуры абортов, а также порносайтов в России. Владимир Путин отметил, что эти вопросы «явно не для пресс-конференции и не для прямой линии».