Заммэра Москвы Ефимов рассказал о получении технопарком льготы на аренду земли

Завод располагается на востоке Москвы, в районе Соколиная Гора. Предприятие было основано почти сто лет назад. Основной продукцией были клепаные котлы для котельных. В 1960 году предприятие было переориентировано на выпуск средств автоматизации для энергетической отрасли. С тех пор завод стал одним из главных предприятий в области разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов в энергетике, ЖКХ и других отраслях промышленности. За последние годы специализация завода была существенно расширена. На его территории был создан технопарк, который объединил семь предприятий, работающих в различных сферах деятельности.