Заммэра Москвы Ефимов рассказал о получении технопарком льготы на аренду земли

Posted 19 декабря, 14:15
Published 19 декабря, 14:15
Modified 19 декабря, 14:15
Updated 19 декабря, 14:15
Как сообщает портал mos.ru, льгота на аренду земельного участка позволит предприятию направить сэкономленные деньги на собственное развитие. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ефимов отметил, что в Москве действует множество мер поддержки предпринимательства. Одной из них является сниженная ставка на аренду участков для эксплуатации зданий технопарков — 0,01% от кадастровой стоимости. Для города это является долгосрочной инвестицией в развитие промышленности и науки. Эту льготу получил Московский завод тепловой автоматики для земельного участка площадью около 0,1 гектара. Ранее предприятие получило аналогичные льготы на аренду четырех соседних участков. Это позволит компании экономить около 4,95 миллиона рублей в год.
Данная льгота предоставляется на 10 лет. С предпринимателем уже заключено соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды. Технопарку необходимо будет ежегодно подтверждать свой статус, который дает ему право пользоваться пониженной ставкой.
Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, сообщил, что завод, имеющий статус технопарка, арендует у города по льготной ставке пять земельных участков, общая площадь которых составляет 1,6 гектара. Сэкономленные деньги предприятие должно направить на собственное развитие, например на ремонт зданий, модернизацию производства, исследования и разработки, а также на обучение и повышение квалификации сотрудников.
Завод располагается на востоке Москвы, в районе Соколиная Гора. Предприятие было основано почти сто лет назад. Основной продукцией были клепаные котлы для котельных. В 1960 году предприятие было переориентировано на выпуск средств автоматизации для энергетической отрасли. С тех пор завод стал одним из главных предприятий в области разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов в энергетике, ЖКХ и других отраслях промышленности. За последние годы специализация завода была существенно расширена. На его территории был создан технопарк, который объединил семь предприятий, работающих в различных сферах деятельности.