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Posted 20 декабря, 02:28

Published 20 декабря, 02:28

Modified 20 декабря, 02:45

Updated 20 декабря, 02:45

Деньги выигрывали разные люди

100 млн рублей выиграли жители Новосибирской области — как им такое удалось

20 декабря 2024, 02:28
Фото: 1MI. Деньги выигрывали разные люди

Жители Новосибирской области выиграли почти 100 млн рублей в лотереях

В Новосибирской области живут самые везучие сибиряки, которые стали миллионерами, о чем сообщили Atas.info представители государственной лотереи.

Новосибирцы продолжают выигрывать, покупая билеты в лотереях. Обладательницей самого огромного куша в 2024 году стала простая работница птицефабрики. Женщина выиграла 28 млн рублей. Победа стала для нее настоящей неожиданностью. Выигрыш она хотела потратить на покупку жилья, благотворительность и закрытие кредитов.

Также миллионером стал и работяга с завода. Он выиграл 2 млн рублей. Мужчина уверен, что помогла ему в этом черепаха, приносящая удачу. Выигрыш сибиряк готов был вложить в ремонт квартиры, а также приобрести шубу для своей любимой жены.

Как рассказали Atas.info в «Столото», общий выигрыш в лотереях среди всех жителей региона в период с 2022 по 2024 годы составил 99 863 386 рублей — почти 100 млн.

Черепаха помогла сотруднику новосибирского завода выиграть 2 млн рублей
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