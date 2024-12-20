100 млн рублей выиграли жители Новосибирской области — как им такое удалось

Posted 20 декабря, 02:28
Published 20 декабря, 02:28
Modified 20 декабря, 02:45
Updated 20 декабря, 02:45
Новосибирцы продолжают выигрывать, покупая билеты в лотереях. Обладательницей самого огромного куша в 2024 году стала простая работница птицефабрики. Женщина выиграла 28 млн рублей. Победа стала для нее настоящей неожиданностью. Выигрыш она хотела потратить на покупку жилья, благотворительность и закрытие кредитов.
Также миллионером стал и работяга с завода. Он выиграл 2 млн рублей. Мужчина уверен, что помогла ему в этом черепаха, приносящая удачу. Выигрыш сибиряк готов был вложить в ремонт квартиры, а также приобрести шубу для своей любимой жены.
Как рассказали Atas.info в «Столото», общий выигрыш в лотереях среди всех жителей региона в период с 2022 по 2024 годы составил 99 863 386 рублей — почти 100 млн.