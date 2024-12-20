100 млн рублей выиграли жители Новосибирской области — как им такое удалось

Также миллионером стал и работяга с завода. Он выиграл 2 млн рублей. Мужчина уверен, что помогла ему в этом черепаха, приносящая удачу. Выигрыш сибиряк готов был вложить в ремонт квартиры, а также приобрести шубу для своей любимой жены.